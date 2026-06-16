Con el objetivo de prevenir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), la UNAM y el IMSS firmaron un convenio para ofrecer a la comunidad universitaria dos tratamientos que reducen, hasta en 99%, el riesgo de infectarse con este virus.

El primero es la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP), una pastilla que se debe tomar antes de tener relaciones sexuales sin protección o si la persona tiene múltiples parejas sexuales y quiere tener un mayor control sobre su salud.

De acuerdo con el boletín, la PrEP es parte de una estrategia de prevención combinada, que incluye también uso de condón, pruebas regulares, atención a infecciones de transmisión sexual, vacunas contra el Virus de Papiloma Humano (VPH) y el Virus de la Hepatitis B (VHB), además de acompañamiento médico.

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Además, la UNAM y el IMSS también informaron que pondrán a disposición del estudiantado la Profilaxis Post- Exposición (PEP), un tratamiento de emergencia que reduce el riesgo de adquirir VIH después de haber estado en una situación de riesgo, como ruptura de condón o una agresión sexual.

Sobre este tratamiento, se precisó que debe iniciarse dentro de las primeras 72 horas posterior a la exposición al riesgo y debe mantenerse durante 28 días.

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Aunque los tratamientos están dirigidos especialmente a jóvenes estudiantes, se pondrán a disposición de toda la comunidad universitaria, incluidas personas docentes y trabajadoras.

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¿Dónde acceder a PrEP y PEP?

El servicio para acceder a estos tratamientos está disponible para la comunidad universitaria en tres clínicas del IMSS cercanas a sedes de la Máxima Casa de Estudios. Los consultorios se ubican en:

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Hospital General de Zona No.8, cercano a Ciudad Universitaria (en Avenida Río Magdalena 289, colonia Tizapán San Ángel).

Unidades de Medicina Familiar 94 (Camino Antiguo a San Juan de Aragón 235, colonia Casas Alemán) y 120 (Calzada Ignacio Zaragoza 1812, colonia Chinampac de Juárez).

En dichos consultorios especializados se brindará la atención a integrantes de la comunidad UNAM al presentar credencial vigente.

em/apr