León, Gto.- Este miércoles amaneció destrozado el mega balón de futbol colocado en el Arco de la Calzada con motivo de los festejos mundialistas y los 450 años de la ciudad de León.

La esfera presuntamente fue vandalizada durante la madrugada por personas que podrían ser identificadas por las cámaras de seguridad de la zona.

El balón se elaboró con presupuesto público y lleva el logotipo del gobierno municipal, la imagen del Arco de la Calzada y la frase "León 450, Ayuntamiento 2024-2027".

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Presuntamente la lluvia y vientos provocaron que se desprendiera de la base y rodara, por lo que en la zona se difundió la hipótesis de que el clima provocó que parcialmente se desgajara.

La figura incompleta permanece sobre su estructura a la vista de peatones y automovilistas que transitan por el primer cuadro de la ciudad.

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El gobierno municipal no ha dado una versión oficial del suceso, pese a que personas y trabajadores de Aseo han mostrado inquietudes y dejan ver que fue consecuencia de un evento provocado.

Desde el 11 de junio de 2026 el balón mundialista se convirtió en un atractivo para los leoneses y visitantes que acuden a tomarse "selfies" en este lugar.

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