Monterrey, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, inauguró el nuevo Centro Acuático "Osmar Olvera Ibarra", una obra que forma parte de la estrategia estatal para fortalecer la infraestructura deportiva y respaldar el desarrollo de atletas de alto rendimiento.

Durante la ceremonia realizada en el Parque Niños Héroes, el mandatario estatal destacó que en los últimos años se han invertido más de mil millones de pesos en infraestructura deportiva en la entidad y aseguró que su administración mantendrá el apoyo a todas las disciplinas.

"En estos dos años hemos invertido más de mil millones de pesos en pura infraestructura del deporte. Vamos a apoyar el deporte muy fuerte. No vamos a escatimar en ningún deporte, vamos a apoyar a todos los atletas", afirmó.

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García Sepúlveda resaltó además el papel que desempeña Nuevo León en los deportes acuáticos, particularmente en los clavados, al señalar que el 90% de los seleccionados nacionales que competirán en los próximos Juegos Centroamericanos son originarios del estado.

"Estoy muy orgulloso. Sé que les va a ir muy bien y que vienen más medallas para Nuevo León y para México", expresó.

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Por su parte, la directora general del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), Melody Falcó Díaz, señaló que la renovación del espacio representa un paso importante para el desarrollo deportivo de la entidad y reconoció el respaldo del gobierno estatal para concretar el proyecto.

"Aquí se han formado grandes campeones, clavadistas, nadadores y atletas que han puesto en alto el nombre de Nuevo León y de México. Hoy este centro acuático renace y fortalece nuestro compromiso con el deporte", indicó.

El goernador Samuel García recorre las instalaciones del Centro Acuático “Osmar Olvera Ibarra” / Foto: Especial

El medallista olímpico Osmar Olvera Ibarra, quien da nombre al complejo, agradeció el reconocimiento y afirmó que las nuevas instalaciones serán un semillero para futuras generaciones de deportistas.

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"Estoy muy orgulloso de que este centro acuático lleve mi nombre. Estoy seguro de que aquí se formarán futuros medallistas olímpicos y paralímpicos", señaló.

Como parte de la transformación integral del Parque Niños Héroes, las autoridades rehabilitaron la cubierta que protege las tres albercas y las áreas de gradas, lo que permitirá realizar entrenamientos, competencias y actividades deportivas en mejores condiciones.

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La nueva techumbre cuenta con una superficie de siete mil metros cuadrados y requirió una inversión superior a los 70 millones de pesos. La estructura incorpora una membrana arquitectónica especializada importada de Bélgica, con propiedades antiflama, protección contra rayos ultravioleta, alta reflectancia solar y resistencia a condiciones climáticas extremas.

En el acto también estuvieron presentes el director del ICIFED, Luis Fernando Domínguez; el presidente de la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura, Fernando Platas; el medallista olímpico Juan Manuel Celaya, y la entrenadora de clavados Ma Jin.

La inauguración incluyó exhibiciones de clavados a cargo de integrantes de la Selección Estatal y de destacados atletas nacionales como Osmar Olvera, Juan Manuel Celaya, María Fernanda Sixtos, Ruth Páez, Kevin Berlín, Randall Willars, Emilio Treviño y Abigail González.

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