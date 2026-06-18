Monterrey, Nuevo León. - El Fan Fest instalado en el Parque Fundidora en Monterrey, alcanzó este jueves su capacidad máxima al congregar a más de 100 mil personas que se dieron cita para seguir el partido entre México y Corea del Sur correspondiente a la Copa Mundial 2026.

La asistencia masiva se registró durante una de las jornadas con mayor expectativa para la afición mexicana, luego de que el Tricolor consiguiera una victoria que le permitió terminar como líder de su grupo.

El Fan Fest instalado en el Parque Fundidora en Monterrey, alcanzó este jueves su capacidad máxima por el partido entre México y Corea del Sur. Foto: Especial

Miles de personas acudieron desde temprana hora al espacio habilitado para la transmisión de los encuentros mundialistas, provocando largas filas y una alta demanda de acceso.

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Ante la concentración de asistentes, la administración del parque implementó restricciones temporales para el ingreso de más personas, con el objetivo de evitar riesgos derivados de un posible sobrecupo.

Las medidas fueron respaldadas por elementos de Fuerza Civil, quienes participaron en las labores de vigilancia y control dentro y fuera del recinto.

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El Fan Fest instalado en el Parque Fundidora en Monterrey, alcanzó este jueves su capacidad máxima por el partido entre México y Corea del Sur. Foto: Especial

La cifra reportada equivale a la capacidad conjunta de algunos de los principales estadios del área metropolitana de Monterrey, reflejando el nivel de convocatoria que ha alcanzado el evento desde el inicio de la justa mundialista.

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Pese a la gran afluencia, autoridades informaron que la jornada concluyó sin incidentes de gravedad.

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Los reportes de atención estuvieron relacionados principalmente con personas afectadas por las elevadas temperaturas que se registraron durante el día en la zona metropolitana.

El Fan Fest instalado en el Parque Fundidora en Monterrey, alcanzó este jueves su capacidad máxima por el partido entre México y Corea del Sur. Foto: Especial

Samuel García apoya a la Selección Mexicana en Guadalajara

El ambiente mundialista también se vivió en el Estadio Guadalajara, donde el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió una fotografía durante el encuentro.

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En la imagen, el mandatario aparece acompañado por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, así como por los exfutbolistas Jorge Campos, Jared Borgetti, Hugo Sánchez y Óscar Pérez. También se observa la presencia del boxeador jalisciense Saúl “Canelo” Álvarez.

La publicación fue acompañada del mensaje: “A ganar, ¿y si sí?”, en alusión a una frase viral en redes sociales que hace referencia, en tono de expectativa, a la posibilidad de que la Selección Mexicana conquiste el Mundial de 2026.

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