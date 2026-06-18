León, Gto.- La Plaza Expiatorio vibró con los gritos y brincos de más de tres mil aficionados, entre ellos la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, en el momento en que cayó el primer gol de la Selección de México.

"¡México!, ¡México!", gritaron en el ambiente de aplausos y trompetas vuvuzelas.

La euforia se extendió por las calles con el silbatazo final que confirmaba el triunfo del Tri ante la Selección de Corea del Sur.

En orden, los aficionados salieron de la zona montada a costado del templo Expiatorio y caminaron hacia el icónico Arco de la Calzada. Ahí cantaron "Caminos de Guanajuato", "Cielito Lindo" y ahora sí que corearon el famoso "¡Olééé- Olé-Olé- Olééé, el Tri, el Tri" y el nuevo cántico “Corea ya probó el ch... nacional”; hicieron alto en restaurantes para festejar con los comensales la segunda victoria consecutiva de la Selección. "¡México!, ¡México!", gritaban desde los establecimientos.

Lee también Nombran a Alejandro Vargas como nuevo comandante de la Tercera Región Militar en Mazatlán; Sinaloa refrenda coordinación en seguridad

Aficionados celebran triunfo de México en León; la fiesta se trasladó al Arco de la Calzada. Foto: Xóchitl Álvarez / EL UNIVERSAL

Frente al Arco de la Calzada abordaron una patrulla de la Policía municipal y en la batea ondearon la Bandera Nacional. “¡Ya ganamos!”, gritaban, como si ya se hubiera ganado la Copa.

[Publicidad]

Un aficionado enmascarado atrajo la atención con sus gritos de victoria, se subió a uno de los pilares del Arco y se lanzó sobre la gente desde dos metros de altura.

En la fiesta participaron madres con sus hijos en brazos, personas adultas mayores en sillas de ruedas, y sobre todo jóvenes, la mayoría de camisa verde.

dmrr/cr