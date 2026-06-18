Un hombre originario de Colombia murió durante una riña colectiva ocurrida la madrugada de este jueves en la zona de bares de la Colonia Americana de Guadalajara.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades tapatías, cerca de las 4:00 horas elementos de la policía municipal detectaron a varias personas peleando en las inmediaciones de las calles López Cotilla y Progreso, por lo que encendieron los códigos luminosos y sonoros para dispersar advertir sobre su presencia.

Cuando el grupo se dispersó en el sitio sólo quedaron dos personas heridas, una de ellas tendida en el suelo; los policías solicitaron el apoyo de paramédicos que al llegar corroboraron la muerte del hombre que yacía en el pavimento con un golpe en la cabeza.

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A un costado del cuerpo se localizó una piedra con la que se sospecha fue golpeado el hombre que perdió la vida; sobre la segunda persona herida se informó que presentó un golpe en la frente y fue trasladado a recibir auxilio médico.

Por las declaraciones del herido se supo que tanto él como la persona fallecida son originarios de Colombia pero desde hace siete años llegaron a vivir a Tlajomulco; hasta ahora no se ha informado cuál fue la causa de a riña, pero de forma extraoficial se indicó que ésta empezó en el cruce de las avenidas Chapultepec y La Paz, por donde caminaban muchas de las personas que acudieron al concierto de Maná en La Minerva.

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