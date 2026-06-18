Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En medio de la fiebre del Mundial, la coordinación de la Guardia Nacional en Tamaulipas anunció dentro de los festejos para celebrar el séptimo aniversario de la corporación, un partido amistoso de futbol contra el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La invitación formal al rector Dámaso Anaya Alvarado, la realizó el general brigadier del Estado Mayor, Jesús Adolfo Amparán Hernández.

En rueda de prensa, que se realizó en las instalaciones de la Guardia Nacional en Ciudad Victoria, se informó que el encuentro se disputará el próximo 30 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez.

El encuentro de fútbol se disputará el próximo 30 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez. Foto: Especial

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El subteniente Rafael Moreno Vázquez y la sargento segundo Estefany López Velasco, fueron acompañados por el vicepresidente del Club Correcaminos, Adrián Martínez de León; el director general Manuel Campo Filizola, el director deportivo, Enrique de la Garza Montoto; además de jugadores integrantes del plantel.

A nombre de la Guardia Nacional, Moreno Vázquez explicó que el partido amistoso será totalmente libre para los aficionados que acudan al Estadio Marte R. Gómez, el próximo martes 30 de junio a partir de las 8 de la noche.

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El Club Correcaminos aplicará todas las formalidades que marca el protocolo de un encuentro profesional, como forma de respeto a quienes de manera leal y patriótica preservan la seguridad e integridad de los mexicanos.

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Adrián Martínez de León manifestó que para Correcaminos y la Universidad Autónoma de Tamaulipas es un honor ser considerados para esta celebración.

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“El compromiso de nuestro rector Dámaso Anaya Alvarado, es coadyuvar en el fortalecimiento del vínculo social, con la promoción de buenos hábitos como lo es la práctica del deporte, misión fundamental en Correcaminos y más aún si lo hacemos de la mano con una institución de respeto y prestigio como lo es la Guardia Nacional”, expresó.

El partido se desarrollará con la coordinación logística entre el Club Correcaminos y la Guardia Nacional, para disfrute de la gran afición de Victoria y la región, que son los invitados de honor en esta celebración deportiva.

vr/cr