La presión de miles de aficionados derribó parte de la muralla del Fan Fest en Guadalajara, por lo que policías antimotines tuvieron que intervenir para frenar a los aficionados que entraron en tropel desde la plancha de catedral a la Plaza de Armas, donde está una de las pantallas gigantes.

Desde la mañana de este jueves, miles de fanáticos comenzaron a tomar las calles del centro histórico de Guadalajara para intentar encontrar un espacio en el Fan Fest que para las 14 horas ya estaba repleto, por lo que los asistentes comenzaron a buscar restaurantes, bares o cualquier sitio que ofreciera bebidas y transmisión del partido entre México y Corea.

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Pasadas las 16:00 horas, cientos de los aficionados que se encontraban junto a las vallas colocadas sobre el paseo alcalde, junto a Catedral comenzaron a empujar y lograron abrir un hueco en la muralla por el que entraron cientos de personas hasta que un grupo de policías antidisturbios contuvo el río de personas para colocar de nuevo las barreras.

Hasta ahora no se han reportado personas heridas.

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