Estados | 18-06-26 | 16:46 | Actualizada | 18-06-26 | 16:46 |

La presión de miles de aficionados derribó parte de la en Guadalajara, por lo que policías antimotines tuvieron que intervenir para frenar a los aficionados que entraron en tropel desde la plancha de catedral a la Plaza de Armas, donde está una de las pantallas gigantes.

Desde la mañana de este jueves, miles de fanáticos comenzaron a tomar las calles del centro histórico de para intentar encontrar un espacio en el Fan Fest que para las 14 horas ya estaba repleto, por lo que los asistentes comenzaron a buscar restaurantes, bares o cualquier sitio que ofreciera bebidas y transmisión del partido entre México y Corea.

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Pasadas las 16:00 horas, cientos de los aficionados que se encontraban junto a las vallas colocadas sobre el paseo alcalde, junto a Catedral comenzaron a empujar y lograron abrir un hueco en la muralla por el que entraron cientos de personas hasta que un grupo de policías antidisturbios contuvo el río de personas para .

Hasta ahora no se han reportado personas heridas.

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