Durante el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz destacó que la actual integración del máximo tribunal está colocándole punto final al “rezago recibido” por el anterior pleno.

Este lunes, Aguilar Ortiz aseguró que a diez meses del inicio de labores de la nueva SCJN, con corte al mes de junio de 2026, el pleno ha resuelto 2 mil 243 asuntos en total.

“Sólo nos quedan 56 asuntos de los mil 471 que heredamos de la anterior integración. Estamos a 56 asuntos para abatir el rezago recibido y ya estamos resolviendo también asuntos que hemos recibido a partir del primero de septiembre”, señaló el ministro, quien llegó al Alto Tribunal como el candidato más votado en la primera elección judicial en México, ejercicio democrático que contó con una participación ciudadana de apenas el 13% del padrón electoral.

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El ministro presidente mencionó que, hasta agosto de 2026, las ponencias tenían en promedio 147 asuntos, mientras que actualmente cada una tiene en estudio un promedio de 54 asuntos, lo que representa una disminución a una tercera parte.

“Es importante señalar que cada mes se turnan entre 8 y 15 asuntos a cada ponencia, mientras que mensualmente se resuelven en promedio 18 asuntos”, expresó.

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Según dijo, hay un análisis exhaustivo en la Secretaría de Acuerdos que ha permitido al nuevo pleno admitir alrededor del 78% del universo total de solicitudes y desechar cada vez menos proyectos en sesión plenaria.

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Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Foto: Especial

Resaltó que ha visitado varias regiones del País durante el receso, y que hay ánimo de construir con la Corte una justicia verdadera y cercana al pueblo.

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A los empresarios, periodistas, trabajadores, a las personas con discapacidad, a los pueblos indígenas y afromexicano, el ministro presidente les reiteró que seguirán haciendo del diálogo su mayor herramienta para la construcción de soluciones.

En su intervención el ministro Giovanni Figueroa Mejía pidió privilegiar el consenso y el debate jurídico por encima de diferencias políticas o personales.

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Sostuvo que el consenso no debe forzarse y el disenso es bienvenido e incluso saludable siempre y cuando se sustente en la razón jurídica.

“El desacuerdo solo es válido cuando emana del razonamiento jurídico. Hago votos por ello para que reiniciemos labores con dinamismo, debates intensos pero muy respetuosos, escucha atenta y apertura mental frente a nuevos argumentos que puedan incluso hacernos cambiar de parecer”, precisó.

La ministra Lenia Batres comentó que la Reforma Judicial era indispensable para contar con un Poder Judicial que funcione en favor de los derechos humanos y del bienestar colectivo.

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“Logramos ya, podemos desde hoy así asumirlo, funcionar bajo mayor austeridad… Percibimos la remuneración que la constitución prevé para las y los ministros de esta suprema corte. Y también funcionamos bajo una transparencia sin precedentes. 100 por 100 de los asuntos que aborda esta corte se resuelven en sesiones públicas”, refirió.

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"Hay voces que auguran el fracaso y apuestan a la confrontación": Aguilar Ortiz

Hugo Aguilar Ortiz aseguró en sesión de este lunes que la Suprema Corte se encargará de construir un México más justo, más humano, más digno, en paz y con bienestar.

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Sin embargo, advirtió que “hay voces que auguran el fracaso y que apuestan a la confrontación” y señaló que aunque es bienvenida la crítica y el escrutinio permanente, será más útil la crítica constructiva “que no se base en la confrontación, la discriminación o, peor aún, el racismo”.

Compartió que durante el periodo vacacional tuvo la oportunidad de visitar regiones del país y conversar con sectores, en donde le quedó claro que “hay ánimo y hay compromiso de construir, junto con la Corte, una justicia real, verdadera, cercana a la gente y al pueblo”.

“Contamos con un marco jurídico robusto, con capacidades técnicas, jurídicas, sociales, culturales, para alcanzar una justicia y un auténtico Estado de derecho”, garantizó.

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