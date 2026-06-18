Monterrey, Nuevo León. - Un derrumbe registrado en una pedrera del municipio de Escobedo provocó la movilización de corporaciones de auxilio, ante la posibilidad de que un trabajador haya quedado sepultado junto con la maquinaria que operaba.

El incidente fue reportado la mañana de este jueves en el kilómetro 3.5 de la Carretera a las Pedreras, dentro de las instalaciones de Triturados Gemsa.

Protección Civil de Nuevo León informó que una unidad fue enviada al sitio luego de recibir el aviso sobre un desprendimiento de material que dejó una máquina completamente cubierta por tierra y roca.

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De acuerdo con los primeros reportes, al momento de la llegada de los rescatistas no se tenía certeza de si el conductor se encontraba dentro de la unidad cuando ocurrió el derrumbe, por lo que se inició un operativo de búsqueda en la zona.

Las maniobras se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad debido a las condiciones inestables del terreno y al riesgo de nuevos desprendimientos.

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Los equipos de emergencia trabajan en la remoción controlada del material acumulado para evitar que la situación se agrave.

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Durante las labores llegó al lugar una mujer que aseguró que su esposo se encontraba operando la maquinaria sepultada.

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La afectada identificó al trabajador como Dagoberto Rodríguez Escalona, de 43 años de edad, quien se desempeña como operador de bulldozer.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que exista una persona atrapada ni han informado sobre resultados en las labores de búsqueda, que continúan en el sitio.

dmrr/cr