La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se prepara para encarar un desafío que puede marcar el rumbo de su participación en la Copa del Mundo de 2026. Este jueves, el Tricolor salta a la cancha para disputar su segundo compromiso del torneo, con la mirada puesta en consolidar su arranque perfecto frente a una Corea del Sur que, como es costumbre, se presenta como un rival dinámico, disciplinado y altamente competitivo.

El duelo enfrenta a dos selecciones que llegan invictas tras sus respectivos triunfos inaugurales ante Sudáfrica y Chequia, lo que añade un ingrediente extra de intensidad y expectativa. En el Estadio Guadalajara, convertido en una auténtica fortaleza verde, México contará con el respaldo de miles de aficionados en las gradas, mientras millones más seguirán cada jugada a la distancia, conscientes de lo mucho que está en juego.

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En el caso de México, la columna vertebral pasa por la experiencia y el liderazgo dentro del campo. Futbolistas como Raúl Jiménez y Julián Quiñones se perfilan como piezas determinantes en el ataque, combinando velocidad, desequilibrio y contundencia frente al arco.

Por su parte, Corea del Sur cuenta con una generación talentosa encabezada por su máxima figura, Son Heung-min, referente ofensivo y uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo, capaz de cambiar el rumbo de un partido con su velocidad y precisión.

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LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO





Universal Deportes 09:00 PM México derrota a Corea del Sur Con la anotación de Luis Romo en la segunda parte, México derrota a Corea del Sur (1-0).

Universal Deportes 08:48 PM 90 minutos se cumplen en el juego México entra al tiempo agregado con el triunfo (1-0) ante Corea del Sur,





Universal Deportes 08:43 PM Otro debut de México en el Mundial Javier Aguirre le da minutos a César Huerta al minuto 83.





Universal Deportes 08:38 PM ¡Minuto 80 y debuta Santiago! Santiago Giménez hace su debut en la Copa del Mundo y la afición lo recibe con aplausos.

Universal Deportes 08:29 PM 70 minutos de emociones en el Estadio Guadalajara Así fue el festejo del Tricolor ante la anotación de Luis Romo



FOTO: 70 minutos de emociones en el Estadio Guadalajara / Diego Simón Sánchez | EL UNIVERSAL

Universal Deportes 08:20 PM 60 Minutos de partido en Guadalajara México es mejor que Corea del Sur y controla el balón ante el aplauso de los fans.





Universal Deportes 08:09 PM GOOOOOOOL DE MÉXICO Luis Romo marca el primero del Tricolor ante un error del portero coreano.

Universal Deportes 08:05 PM Comienza el segundo tiempo Con la obligación de ir por el triunfo, México sale al complemento ante Corea del Sur.

Universal Deportes 07:52 PM ¡Medio tiempo! La selección mexicana y Corea no se hacen daño en los primeros 45 minutos



Universal Deportes 07:37 PM 40 minutos de juego en el reloj México ha tenido oportunidades claras ante la meta asiática, pero no logra concretar.



Universal Deportes 07:33 PM ¿Quién ha sido el mejor jugador de México? Media hora de juego entre México y Corea del Sur. El marcador se mantiene (0-0) en Guadalajara.



Universal Deportes 07:29 PM Pausa en el juego Ambos entrenadores utilizan la pausa de hidratación para dar indicaciones a sus futbolistas

#Galería | ¡Es una locura total!🤯



Bellas Artes está abarrotado por cientos de aficionados mexicanos que asisten para ver el México vs Corea del Sur.



📸Gabriel Pano-EL UNIVERSAL pic.twitter.com/FfsyX61vQ7 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 19, 2026

Universal Deportes 07:01 PM Comienza el partido Con un gran ambiente, México y Corea del Sur inician las acciones en Guadalajara

Universal Deportes 06:49 PM Los equipos ya salen a la cancha Con un gran ambiente en Guadalajara, México sale a la cancha para la ceremonia de FIFA.

Universal Deportes 05:13 PM ¿En dónde se jugará el partido? La cancha que recibirá el duelo será el Estadio Guadalajara con capacidad para 49,850 espectadores.