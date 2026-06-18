Acostumbrado a brillar en los escenarios más exigentes del futbol mundial, Luis Díaz vivió una noche que quedará grabada para siempre en su memoria.

El 17 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México, el atacante colombiano cumplió uno de sus mayores anhelos: debutar en una Copa del Mundo y hacerlo con gol, en una actuación que selló una jornada inolvidable.

Tras ese momento y con el reconocimiento como el Jugador Más Valioso en sus manos, la figura del Bayern Munich no ocultó su emoción. Con palabras llenas de gratitud, agradeció a Dios y a la vida por permitirle alcanzar ese logro, consciente de que el camino hasta ese punto estuvo marcado por esfuerzo, sacrificio y constancia.

"Estoy muy agradecido con Dios por estos momentos maravillosos; veníamos a buscar la victoria para estar en el primer lugar. Ha sido un momento muy especial; sentía grandes sensaciones al calentar. Trabajé para esto: cumplo el sueño de niño de jugar un Mundial y aportar con un gol y una asistencia. Hoy en día estoy en mi mejor momento. Sin el equipo nada sería posible".

Díaz, quien por su notable presente se ha consolidado como uno de los líderes del equipo de Néstor Lorenzo, asumió con naturalidad el papel de referente y destacó su intención de guiar a la selección con el ejemplo, con el objetivo de encaminarla por buen rumbo a lo largo del torneo.

"Hay que mantener los pies en la tierra y entender que todos los partidos serán difíciles. Lo más importante era ganar ante Uzbekistán. Falta mucho; tengo que trabajar y encaminar a este grupo junto con los más experimentados. Quiero llevarlos por el buen camino", concluyó.