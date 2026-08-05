Ante más de 4 mil productores y ganaderos de todo el estado, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, anunció una campaña para prevenir y combatir la extorsión en el sector agropecuario.

El gobernador aseguró que esta será una nueva etapa de fortalecimiento del campo de la entidad, enfocada en garantizar la seguridad de los productores, enfrentar la crisis hídrica y elevar la productividad mediante mayor infraestructura y tecnificación.

Durante el foro “Diálogos por la Paz, el Bienestar y el Progreso: Campo”, el mandatario afirmó que el acceso al agua representa el principal desafío para las próximas décadas, por lo que adelantó acciones orientadas a la tecnificación del riego, la captación y almacenamiento de agua, la rehabilitación de infraestructura hidráulica y el uso responsable del recurso.

Monreal anuncia estrategia contra la extorsión en Zacatecas; busca combatir delito contra productores. Foto: Especial.

En este evento, al que asistieron más de cuatro mil productores, ganaderos, autoridades de los tres órdenes de gobierno, especialistas y alcaldes de diversas regiones del estado, el gobernador destacó que en materia de seguridad arrancará esta campaña para prevenir y combatir la extorsión, que “afecta a las y los productores, con el respaldo de las instituciones del Estado mexicano, a fin de proteger el patrimonio de las familias rurales, fortalecer la confianza y garantizar condiciones para que las actividades agropecuarias se desarrollen con tranquilidad”.

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A menos de un mes de rendir su Quinto Informe de Gobierno, Monreal sostuvo que el campo se ha consolidado como una de las principales fortalezas económicas y sociales de Zacatecas, impulsado por programas de apoyo a productores, maquinaria, tractores, fertilizantes, mejoramiento genético, sanidad e infraestructura productiva desarrollados en coordinación con el gobierno federal.

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Monreal anuncia estrategia contra la extorsión en Zacatecas; busca combatir delito contra productores. Foto: Especial.

Informó además que las 486 propuestas recabadas en los ejercicios de consulta con productores, académicos, investigadores y organizaciones del sector servirán para fortalecer las políticas públicas en agricultura, ganadería, desarrollo rural, comercialización e innovación tecnológica, así como para ampliar las oportunidades para mujeres y jóvenes del campo.

Al anunciar la estrategia contra la extorsión, señaló que contará con el respaldo de las instituciones del Estado mexicano para proteger el patrimonio de las familias rurales y generar condiciones que permitan el desarrollo de las actividades agropecuarias en un entorno de mayor tranquilidad.

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bmc