La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encamina a concluir la actual etapa de su jornada de lucha, después de que la Sección 22 de Oaxaca acordó retirar a sus bases del plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y regresar a la entidad con el fin de reorganizar sus acciones.

La decisión fue tomada por la asamblea estatal del magisterio oaxaqueño luego de analizar los resultados de las negociaciones con el gobierno de México.

Con ello, el contingente más numeroso de la Coordinadora llegó a la Asamblea Nacional Representativa, la cual inició a las 21:00 horas, con la postura de replegar el movimiento.

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Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantan sus cosas y se retiran del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Desde la tarde de este viernes comenzaron las labores para desmontar casas de campaña, lonas y estructuras colocadas en calles aledañas al Zócalo capitalino, mientras cientos de docentes se preparaban para retornar a sus estados.

La ANR tiene la tarea de formalizar la decisión sobre el receso del paro nacional y definir la ruta política y organizativa que seguirá la CNTE en las próximas semanas.

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Aunque los dirigentes magisteriales reiteraron que las respuestas gubernamentales han sido insuficientes, particularmente en materia de pensiones y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el desgaste de la movilización y la falta de nuevos acuerdos llevaron a las bases a respaldar un repliegue táctico.

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De ratificarse el acuerdo nacional, el levantamiento del plantón pondrá fin a casi tres semanas de protestas, bloqueos y movilizaciones en la capital del país, aunque la CNTE ha dejado claro que mantendrá vigentes sus demandas y continuará la lucha por otras vías.

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Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantan sus cosas y se retiran del plantón en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Asimismo, reivindicaron la unidad de las distintas secciones que integran la Coordinadora y su vínculo con otros sectores de trabajadores, al afirmar que la organización mantiene presencia en todo el país y conserva la capacidad de reorganizarse para futuras acciones.

La dirigencia también recordó a las víctimas de la represión en Nochixtlán y a los integrantes del movimiento que han enfrentado consecuencias durante años de lucha sindical, al insistir en las demandas de justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición.

En ese contexto, los líderes magisteriales insistieron en que la CNTE regresará fortalecida para continuar la defensa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores de la educación.

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La Asamblea Nacional Representativa analizará los resolutivos enviados por las distintas secciones del país para determinar el rumbo del paro nacional y definir la estrategia que seguirá la Coordinadora en las próximas semanas.

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