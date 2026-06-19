Mundo | 19-06-26 | 21:15 | Actualizada | 19-06-26 | 21:15 |

Autoridades de emergencia de tuvieron que evacuar el viernes a casi mil 700 huéspedes luego de registrarse un incendio en un hotel de una ciudad turística al este de la nación caribeña, se informó oficialmente.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dijo en un comunicado que el siniestro tuvo lugar en las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahibe, provincia La Altagracia. Los bomberos y cuerpos de emergencia atendían la situación desde horas de la mañana, indicó.

“Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las y evaluación en el lugar”, señaló. El COE no informó de inmediato sobre personas heridas o fallecidas por el fuego.

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“Como parte de las acciones de protección a la vida y la seguridad de las personas, fueron evacuados aproximadamente mil 690 huéspedes del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, quienes han sido reubicados en hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas para garantizar su bienestar”, señaló.

Fallece turista italiana tras afectación respiratoria

Las autoridades dominicanas confirmaron la muerte de la ciudadana italiana Franchezca Valentino, quien recibía atención médica tras resultar afectada por el incendio registrado en el hotel.

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De acuerdo con reportes preliminares, la víctima habría sufrido afectaciones por la . Además, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) informó que al menos 10 personas requirieron asistencia médica, entre ellas huéspedes, visitantes y elementos de los cuerpos de emergencia.

Los afectados presentaron síntomas como palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general asociados a la exposición al humo, al calor y al esfuerzo físico durante las labores de respuesta.

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Las autoridades señalaron que las actividades turísticas en Bayahibe continúan desarrollándose con normalidad, mientras avanzan las evaluaciones tras el incendio.

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gs/bmc

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