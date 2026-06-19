Un incendio consumió la South Bushwick Reformed Church, conocida también como la “White Church”, un histórico templo ubicado en el barrio de Bushwick, en Brooklyn, Nueva York.

El incidente se registró poco antes de la 1:30 de la tarde y provocó el colapso de gran parte de la estructura del inmueble, construido entre 1852 y 1853 y reconocido como un emblemático punto de referencia de la comunidad local.

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), decenas de unidades fueron desplegadas para combatir las llamas. En total, participaron 63 vehículos de emergencia en las labores de respuesta.

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Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo elevándose sobre la zona, así como el derrumbe parcial del campanario debido a la intensidad del fuego. El humo también afectó los alrededores y ocasionó cierres viales mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

Pese a la magnitud del incendio, las autoridades, una vez controlado el incendio, informaron que no se reportaron personas lesionadas.

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Usuarios en redes sociales expresaron tristeza por la pérdida del histórico edificio y compartieron videos del colapso, además de llamados para reforzar la protección del patrimonio arquitectónico ante este tipo de tragedias.

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Por el momento, el Departamento de Bomberos de Nueva York no ha establecido la causa del incendio.

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Brooklyn Box 3-3-0755: A Third alarm Church Fire at Kossuth Place and Bushwick Avenue. Brooklyn Firefighters need a Third Alarm to battle a late afternoon Church fire in the Bushwick Section of Brooklyn. First arriving companies were meet with a heavy body of fire on the upper… pic.twitter.com/GvqbFw9fBl — David Burns 🇺🇸🗽🇺🇸 (@FD4D) June 19, 2026

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