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Nueva York.- El paseo en carruajes de caballos del que disfrutan turistas y residentes de Nueva York fue suspendido tras conocerse la muerte de un turista de 18 años que usaba el servicio en Central Park junto a sus padres cuando hubo un accidente.
El sindicato de trabajadores del transporte, la TWU Local 100, que representa a este sector, tomó la decisión tras conocer la muerte de Romanch Mahajan, un joven indio que visitaba la ciudad junto a sus padres, Deepak y Priya, y su hermano pequeño.
"Estamos profundamente consternados y atónitos. Nunca antes habíamos tenido un accidente mortal como éste. Hemos cerrado los establos y suspendido las operaciones hoy mismo mientras llevamos a cabo extensas discusiones internas sobre lo sucedido y cómo se podría haber evitado", informó en un comunicado Alexander Kemp, vicepresidente administrativo del sindicato.
El sindicato también indicó que apoya la propuesta de ley presentada en el Concejo municipal, denominada "Ley Ryder", para realizar reformas "inmediatas" en esta industria y que según informó su presidenta, Julie Menin, llevarán a audiencia pública el próximo mes.
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El accidente ocurrió cuando el conductor del carruaje se detuvo durante el paseo para tomar una fotografía de la familia, y en ese instante el caballo se subió a la acera, chocó con otro de estos vehículos y volcó, según indicó Deepak al New York Times.
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Indicó además que su esposa se cayó del carruaje y que su hijo Romanch saltó para intentar ayudarla, golpeándose la cabeza contra el suelo.
El joven falleció anoche en el hospital NewYork-Presbyterian Weill Cornell, mientras que el resto de la familia sufrió heridas leves.
El trágico accidente ha reavivado el debate sobre los carruajes de caballos en Nueva York, y organizaciones en defensa de los animales como Humane World for Animals o PETA han vuelto a pedir su abolición.
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De acuerdo con el sindicato, el proyecto de ley contempla el bienestar de los caballos y la protección de empleo, la instalación de postes en todo el parque para atar los caballos para que estén seguros y otras medidas de seguridad para los equinos.
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La Central Park Conservancy, que administra el parque, había pedido que se suspendieran los paseos -que se realizan hace más de 150 años- hasta que se puedan poner en marcha medidas de seguridad.
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El accidente de ayer tiene lugar apenas una semana después de otro incidente en el que uno de los animales se desplomó y murió en el parque.
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mcc
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