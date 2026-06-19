Hanói.- La policía en Vietnam rescató más de 400 gatos en un importante operativo contra una red criminal dedicada al comercio de carne de gato en Ciudad Ho Chi Minh, y al menos 40 de ellos ya fueron entregados a sus dueños.

Sin embargo, tras la operación policial que duró varios días, algunos felinos murieron debido a las duras condiciones en las que fueron encontrados, apuntaron los grupos de bienestar animal. No dieron más detalles ni proporcionaron una cifra exacta de los gatos que no sobrevivieron.

Desde la operación, veterinarios y voluntarios han acudido en masa para cuidar a los gatos en un centro de rescate temporal instalado en una instalación gestionada por la división de la policía criminal de Ciudad Ho Chi Minh.

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“Las personas que perdieron a sus gatos pueden acudir a la comisaría para identificar a sus mascotas y ayudar a la policía con la investigación”, dijo el funcionario policial Nguyen The Bao al periódico estatal Tuoi Tre.

Esta operación es “un recordatorio aleccionador de la enorme magnitud del comercio de carne de gato en Viet Nam”, apuntó en un comunicado Karanvir Kukreja, que lidera una campaña contra el consumo de carne de perro y gato para la organización internacional sin ánimo de lucro Humane World for Animals.

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Los medios locales también informaron que la investigación de la policía de Ciudad Ho Chi Minh sobre una serie de robos de mascotas resultó en la detención de nueve personas.

Durante la operación, la policía allanó un patio y descubrió 45 jaulas que contenían alrededor de 400 gatos vivos y cuatro contenedores de espuma llenos de hielo en los que había aproximadamente 80 felinos muertos. También se recuperaron unos 20 gatos vivos en otro lugar, según la policía, que dijo que un kilogramo de carne de gato se vendía por alrededor de 70 mil dongs vietnamitas (unos 2.70 dólares).

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La operación, con un total de más de 500 gatos incautados, fue uno de los mayores casos de bienestar felino en Vietnam en los últimos años, según la prensa local.

Los sospechosos admitieron haber capturado y recogido gatos en todo el sur de Vietnam los últimos tres años, en Ciudad Ho Chi Minh, la ciudad más grande del país, así como en las ciudades de Tay Ninh y An Giang, explicó la policía.

“La triste verdad sobre este comercio es que miles de gatos cada mes están siendo robados, traficados y sacrificados para carne en todo el país”, dijo Phuong Pham, directora nacional de Humane World for Animals en Vietnam. “Por suerte, estos sobrevivientes escaparon”.

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Varias gatas rescatadas estaban preñadas, y nacieron gatitos bajo custodia policial esta semana, señaló la funcionaria.

Chris Gindelhumer, de la ONG Vietnam Cat Welfare, que está ayudando a cuidar a los animales rescatados, comentó que “vi bastantes lágrimas en los últimos días”.

“Es realmente hermoso ver cuántas familias vietnamitas vienen a buscar a sus gatos”, aseveró. “Pero también es desgarrador porque muchas familias buscaban a sus gatos y no los encontraron”.

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Muchos veterinarios y voluntarios están trabajando sin descanso para atender a los felinos, apuntó Gindelhumer.

Consumo de carne de gato y perro en Vietnam

El consumo de carne de perro y gato es legal en Vietnam. Los vendedores deben contar con permisos que acrediten el origen de los animales. Pero ciertas ciudades, como Hoi An, en el centro del país, trabajan con grupos internacionales de bienestar animal para frenar el consumo de este tipo de carne en la ciudad.

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No mucho después de la prohibición de comer carne de perro en Corea del Sur en 2024, funcionarios vietnamitas dijeron que el gobierno planea reconstruir parte del sistema legal para proteger mejor a las mascotas y los derechos de sus dueños.

“Este suceso sorprendió a mucha gente y ha generado conciencia en muchos para dejar de consumir carne de gato”, manifestó An Pham, estudiante de maestría y gran amante de los gatos en Ciudad Ho Chi Minh.