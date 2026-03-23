Ecatepec, Méx.— Autoridades municipales y federales rescataron más de 700 animales que permanecían hacinados en una vivienda del fraccionamiento Las Américas II, en un inmueble presuntamente invadido por integrantes del grupo delictivo conocido como Los 300.

El operativo se llevó a cabo tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de cientos de ejemplares en condiciones de riesgo y la obtención de una orden de cateo.

En el interior del inmueble se localizaron 658 aves de diversas especies, 11 borregos y chivos, 24 tortugas, 12 serpientes, una tarántula, un lagarto Alicante y dos gallinas de guinea albina. Todos los animales se encontraban en jaulas superpobladas, sin ventilación adecuada ni acceso suficiente a alimento y agua, lo que ponía en peligro inmediato su supervivencia.

Luis Alberto López Pérez, consejero jurídico municipal, informó que los ocupantes abandonaron el lugar durante la intervención y dejaron a los animales sin custodia.

En la puerta del lugar se observó una calcomanía distintiva del grupo Los 300, señalados por despojo de inmuebles y extorsión, entre otras.