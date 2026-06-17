Por la tarde de este miércoles se registró un incendio de gran magnitud en un almacén ubicado en Boyle Heights, en Los Ángeles, lo que generó una significativa movilización de cuerpos de emergencia.

Las autoridades emitieron órdenes de “shelter-in-place” (resguardo en interiores) para residentes de áreas cercanas debido a la presencia de una densa columna de humo y la posible liberación de sustancias químicas en el aire.

De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, el fuego se desató en una instalación industrial de tipo almacenamiento en frío, lo que incrementó la preocupación de las autoridades por el tipo de materiales involucrados en la combustión y el riesgo de contaminación atmosférica.

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En el lugar desplegaron bomberos y personal especializado en materiales peligrosos, ante la sospecha de que el incendio pudiera liberar gases tóxicos, entre ellos amoníaco, según reportes preliminares citados por la prensa local.

Según videos que circulan en redes sociales, la columna de humo fue visible desde distintos puntos del este y el centro de Los Ángeles.

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🇺🇸 Un dramático incendio que involucró paneles solares se desató en un almacén de Boyle Heights, en Los Ángeles, generando una enorme columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia y obligando a las autoridades a emitir una orden de refugio a los residentes de la… — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 17, 2026

Por su parte, las autoridades recomendaron a la población permanecer dentro de sus viviendas, cerrar puertas y ventanas y evitar el uso de sistemas de ventilación que pudieran introducir aire contaminado desde el exterior.

En algunas zonas cercanas al incendio, incluso se evaluaron posibles evacuaciones preventivas dependiendo de la dirección del viento y la concentración del humo.

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Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, aunque el incendio continúa siendo combatido por equipos de emergencia, quienes trabajan para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otras instalaciones industriales cercanas.

El origen del incendio aún se encuentra bajo investigación, mientras que las autoridades procuran terminar con el siniestro.

El periódico Los Angeles Times señaló que el incidente forma parte de una serie de incendios industriales recientes en la región, lo que ha reavivado preocupaciones sobre la seguridad en complejos de almacenamiento y la gestión de materiales peligrosos en zonas urbanas densamente pobladas.

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