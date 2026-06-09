Los trabajadores del estadio que albergará partidos del Mundial cerca de Los Ángeles aseguraron el martes que alcanzaron un acuerdo contractual provisional que incluye aumentos salariales y protecciones laborales, evitando una huelga antes del partido de la selección de Estados Unidos el viernes.

El sindicato que representa a 2 mil cantineros, meseros, cocineros y lavaplatos del SoFi Stadium en Inglewood, California, anunció los detalles en una conferencia de prensa. El acuerdo se produjo después de que los trabajadores votaron la semana pasada para autorizar una huelga después de que se estancaron las negociaciones con Legends Global, el proveedor de servicios de alimentos del estadio.

Los trabajadores representados por UNITE HERE Local 11 manifestaron que buscaban aumentos salariales, protecciones frente a la subcontratación y seguridad laboral en medio del incremento de los operativos migratorios del gobierno del presidente Donald Trump.

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El contrato provisional le brindará a los cocineros del estadio algunos de los salarios más altos para el puesto a nivel nacional, y muchos de ellos ganarán hasta 40 dólares por hora dentro de unos dos años, destacó Kurt Petersen, copresidente del sindicato. El contrato se extenderá hasta abril de 2028, poco antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

“Conseguimos aumentos enormes”, anunció Petersen en la conferencia de prensa en medio de la ovación de los trabajadores.

Algunos cocineros que actualmente ganan alrededor de 31 dólares la hora verán un aumento de su salario por hora durante los próximos dos años a 38 o 39 dólares, informó Islagisbel Castillo, de 21 años, cocinera de palcos que forma parte del comité de negociación. Los trabajadores votarán el miércoles para ratificar el convenio.

Empleados del SoFi Stadium evalúan una huelga en plena cuenta regresiva para el inicio del Mundial de fútbol en Estados Unidos (04/06/2026). Foto: AFP

“Este es un momento de mucho orgullo para todos nosotros”, manifestó Yolanda Fierro, encargada de llevar pedidos a los palcos del estadio. “De verdad queremos garantizar la seguridad de todos nuestros empleados”.

Legends Global destacó en un comunicado que la empresa estaba complacida de llegar a un acuerdo y espera brindar “una sobresaliente experiencia de hospitalidad” en los partidos del Mundial en Inglewood.

Petersen explicó que, según el acuerdo, los trabajadores conservarán el derecho a ir a la huelga en caso de una redada migratoria en el trabajo. Añadió que ese era el último asunto pendiente en las negociaciones con la empresa.

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“Ningún otro convenio de negociación colectiva en el país preserva el derecho a la huelga en respuesta a redadas y ataques de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”, afirmó. “Esperamos no tener que usar nunca ese derecho”.

Se espera que el Mundial atraiga a millones de aficionados a partidos en todo Estados Unidos, Canadá y México, durante 39 días este verano.

El SoFi Stadium está programado para recibir ocho partidos del Mundial, comenzando con el partido del viernes entre Estados Unidos y Paraguay. El estadio, que abrió sus puertas en 2020, tiene capacidad para 70 mil aficionados y es la sede de los Rams de Los Ángeles y los Chargers de Los Ángeles de la NFL.

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