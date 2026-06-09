Las sucursales bancarias de la Ciudad de México operarán con normalidad el próximo 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó la Asociación de Bancos de México (ABM).

La aclaración se da luego de que el gobierno federal publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para implementar esquemas de trabajo a distancia en dependencias de la Administración Pública Federal con sede en la capital del país y suspender clases en todos los niveles educativos durante la jornada inaugural del torneo.

Además, se exhortó al sector privado a aplicar modalidades de teletrabajo en actividades administrativas no esenciales para facilitar la movilidad en la ciudad.

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La ABM precisó que la red de sucursales bancarias continuará brindando atención al público de manera habitual.

La asociación añadió que los servicios a clientes y usuarios se ofrecerán en los horarios que cada institución bancaria tiene establecidos. Asimismo, destacó que la prestación de servicios financieros es una actividad prioritaria y que la banca representa un actor fundamental para el desarrollo de la economía nacional.

Las medidas anunciadas por el gobierno federal buscan reducir la presión sobre la movilidad urbana.

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La ABM reiteró que los bancos mantendrán su compromiso de ofrecer atención a clientes y usuarios, así como de contribuir a la estabilidad y solidez del sistema financiero durante el arranque del Mundial 2026.

De esta forma, quienes necesiten realizar trámites o servicios en sucursales bancarias podrán acudir el 11 de junio en los horarios habituales de cada institución, aún con las medidas extraordinarias de movilidad y trabajo a distancia implementadas para la inauguración del torneo.

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