Estados Unidos, que se prepara para recibir una oleada de visitantes por el Mundial, instó a otros países a redoblar los esfuerzos para detener la propagación del ébola, incluso mediante restricciones de viaje.

"Estados Unidos ha dado un paso al frente. Ahora el mundo también debe hacer más para estar a la altura", dijo a la AFP un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato.

"Otros países deben hacer su parte para garantizar que este brote no se propague más", añadió el funcionario.

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Además exhortó a aportar más fondos para hacer frente al brote e "implementar restricciones de sentido común a los viajes desde la zona afectada".

El brote fue identificado por primera vez el mes pasado en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), y desde entonces se han reportado casos en la vecina Uganda.

El gobierno del presidente Donald Trump ha prometido hacer todo lo posible para impedir que el virus entre en el país, incluso mediante la instalación de un centro de tratamiento del ébola en Kenia para ciudadanos estadounidenses.

El gobierno estadounidense sostiene que la contención del brote requiere acciones coordinadas. FOTO: GLODY MURHABAZI. AFP

Ese proyecto ha provocado protestas en Kenia, debido al rechazo a la idea de traer posibles portadores al país. Al menos una persona fue abatida a tiros el martes en enfrentamientos con la policía.

El portal Axios informó que el gobierno de Trump ha ejercido presión sobre países europeos para que apliquen restricciones de viaje más estrictas debido al virus.

El Departamento de Estado dijo el martes que el secretario de Estado, Marco Rubio, habló con la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, "para tratar la coordinación y los esfuerzos de respuesta de Estados Unidos y Europa ante el brote de ébola".

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"La máxima prioridad y principal objetivo del departamento siguen siendo proteger la salud del pueblo estadounidense y evitar que este brote de ébola llegue a nuestras costas", declaró el portavoz Thomas Piggott.

Estados Unidos prohibió la entrada al país a personas no estadounidenses que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

En cuanto al Mundial, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá y que comienza el jueves, no se espera que la selección de la RDC se vea afectada por la prohibición, ya que lleva semanas entrenando en Europa.

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