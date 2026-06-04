Nairobi.- La instalación de más laboratorios está permitiendo reducir el tiempo para confirmar o descartar los casos en el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informaron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el gobierno congoleño.

"La capacidad de laboratorios ha aumentado en el país y, en este momento, los casos sospechosos no tienen que esperar mucho tiempo. La espera máxima es de 24 horas", afirmó en una rueda de prensa virtual la directora regional de Emergencias de la OMS para África, Marie Roseline Belizaire.

Esto ha permitido evitar que se acumulen casos sospechosos de tener la enfermedad después de que, una vez declarado el brote, pasaran varios días antes de obtener los resultados de las pruebas, que llegaban a veces incluso cuando el paciente ya había muerto.

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El ministro congoleño de Salud, Roger Kamba, señaló como un "gran avance" la apertura de un laboratorio en la localidad minera de Mongwalu, donde se concentran gran parte de los casos desde la declaración de la epidemia.

La capacidad de laboratorio limitada hizo también que en las primeras semanas del brote los casos confirmados crecieran de manera exponencial, porque se acumulaban y publicaban muchos a la vez, explicó el director regional para África de la OMS, Mohamed Janabi.

"No significa que la situación esté empeorando, es solo que había un enorme retraso y por eso, ahora que los laboratorios están en funcionamiento, hay reactivos, hay kits de prueba disponibles y el número de casos detectados y el rastreo están aumentando, se observará una tendencia diferente. Tardaremos unas semanas en ver cómo la situación se estabiliza", subrayó Janabi.

Van más de 60 muertes por ébola en el Congo

El gobierno de la RDC elevó a 363 los casos confirmados por el brote de ébola, incluidas 62 muertes, lo que supone un incremento de 19 contagios y dos fallecimientos, respectivamente, desde el pasado martes.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha propagado a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 15 contagios, incluido un fallecido que se considera un caso importado del Congo.

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El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS, que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

Ataque de grupo armado ligado al Estado Islámico deja 21 muertos

El número de civiles muertos en un nuevo ataque perpetrado en el este de la República Democrática del Congo por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), milicia de vínculos difusos con el grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha aumentado de 16 a 21, confirmó un líder de la sociedad civil local.

El ataque se produjo el martes por la noche en diferentes barrios de la localidad de Mbau, en el territorio de Beni, en la provincia de Kivu del Norte.

"Por ahora, el número de muertos asciende a 21. Cuatro cuerpos fueron encontrados cerca de Kingeste y uno cerca de Ngite", declaró Louis Kisaki, presidente de la sociedad civil de la zona de Batangi-Mbau, citado por medios locales.

"Queremos que el Ejército persiga a los atacantes hasta su último bastión, porque seremos exterminados si no se hace nada", subrayó Kisaki

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Cancelar amistoso por ébola puede suponer "discriminación": el Congo

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) afirmó que "podría suponer discriminación" la decisión de las autoridades españolas de la Línea de la Concepción (Cádiz) de cancelar el partido de fútbol amistoso del próximo día 9 entre RDC y Chile como precaución ante el brote de ébola en el este del país africano.

"Estamos teniendo serios problemas con las autoridades españolas porque han decidido que el segundo partido que debería jugar nuestra selección nacional (...), no pueden jugarlo por el ébola", afirmó el ministro congoleño de la Comunicación, Patrick Muyaya, en una rueda de prensa virtual organizada por la Organización Mundial de la Salud.

"Muchos, creo que todos nuestros jugadores no juegan en Kinsasa (capital congoleña) ni en la República Democrática del Congo, todos ellos llevan unas tres semanas en algún lugar de Bélgica concentrándose en la preparación del Mundial, por lo que este tipo de decisión puede suponer discriminación", subrayó Muyaya.

"No es muy justo, teniendo en cuenta todo el esfuerzo que estamos realizando", añadió el ministro, también portavoz del Gobierno congoleño.

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