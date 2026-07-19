La Final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón entre España y Argentina, también marcará el debut de un premio inédito en la historia del torneo.

La FIFA entregará anillos conmemorativos personalizados al equipo ganador, una tradición inspirada en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos que ya genera expectativa entre aficionados y coleccionistas.

Lamine Yamal y Lionel Messi con las selecciones de España y Argentina, respectivamente, rumbo a la final del Mundial de 2026 - Fotos: AP/AFP

El duelo que pondrá fin a la Copa del Mundo 2026 se disputa este domingo 19 de julio en el New Jersey Stadium en New York, escenario donde una de las dos selecciones levantará el trofeo y recibirá una distinción que podría convertirse en una de las piezas más valiosas del futbol.

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¿Qué anillos entregará la FIFA al campeón del Mundial 2026?

Con el objetivo de incorporar una tradición característica del deporte estadounidense, la FIFA anunció la creación de 2 mil 26 anillos conmemorativos, una cifra elegida como homenaje al año en que se celebra el torneo.

FIFA entregará exclusivos anillos al campeón. Foto: FIFA

De ese total, únicamente 30 piezas estarán destinadas a integrantes de la selección que conquiste el Mundial 2026, mientras que las mil 996 restantes serán comercializadas posteriormente como productos oficiales para los aficionados. Sin embargo, hasta ahora, el organismo no ha informado la fecha de venta ni el precio que tendrán.

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¿Cómo serán los anillos del campeón del Mundial 2026?

Los anillos de la FIFA tendrán un diseño exclusivo para la selección que obtenga el título. Uno de sus costados mostrará el Trofeo de la Copa Mundial, mientras que el otro incorporará elementos propios del nuevo campeón, como su escudo, colores e identidad.

FIFA entregará exclusivos anillos al campeón. Foto: FIFA

Además, cada pieza será elaborada de forma personalizada, contará con una numeración individual y se ajustará a la medida de quien la reciba. También incluirá un certificado de autenticidad que acreditará su origen como parte de esta edición histórica.

Debido a que el diseño depende del vencedor de la final, la versión definitiva solo podrá completarse una vez que concluya el encuentro entre Argentina y España.

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¿Cuánto podrían costar los anillos de la FIFA?

Aunque la FIFA no ha revelado los materiales ni las especificaciones técnicas de fabricación, especialistas estiman que cada anillo podría alcanzar un valor cercano a 130 mil euros.

FIFA entregará exclusivos anillos al campeón. Foto: FIFA

Con el tipo de cambio actual, esa cantidad representa aproximadamente 2 millones 606 mil pesos mexicanos, lo que convertiría estas piezas en uno de los reconocimientos individuales con mayor valor económico entregados dentro del futbol.

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