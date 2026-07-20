Atizapán de Zaragoza, Méx.— La Junta de Caminos del Estado de México iniciará esta semana los trabajos de rehabilitación de la carretera Tlalnepantla-Villa del Carbón, una obra que contempla la intervención de 48.6 kilómetros y que tendrá una duración aproximada de cuatro meses.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular del organismo, Joel González Toral, informó que actualmente realizan trabajos preliminares en el tramo cercano a Villa del Carbón y que en los próximos días aumentará la actividad en la vialidad.

“Estamos más pegados a Villa del Carbón, estamos haciendo trabajos preliminares, pero ya la siguiente semana se va a ver mucho trabajo en esta zona”, señaló.

El funcionario explicó que está carretera es la conexión entre Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero con Villa del Carbón; forma parte de las vialidades estatales que se encuentran en proceso de rehabilitación.

El director pidió comprensión a los automovilistas durante el desarrollo de la obra, al advertir que los trabajos provocarán afectaciones temporales a la circulación. “En esta vialidad pedimos que nos soporten los siguientes cuatro meses; habrá una vialidad muy bonita”.

El titular de la Junta de Caminos añadió que el organismo también ejecuta obras de rehabilitación en otras carreteras estatales, entre ellas Gustavo Baz, entre Tlalnepantla y Naucalpan, donde se rehabilitarán nueve kilómetros.

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En la segunda semana de julio se comenzaron los trabajos de la Primero de Mayo a Luis Donaldo Colosio en Naucalpan, donde serán intervenidos ocho kilómetros.

Otra carretera intervenida es la México-Cuautla, en el tramo de Ixtapaluca a Cocotitlán, donde se rehabilitarán 16 kilómetros; se realizan trabajos en Cuautitlán-Zumpango, en una longitud de 3.9 kilómetros de carpeta asfáltica.

Para fin de año, la Junta de Caminos del Estado de México tiene proyectado haber intervenido 800 kilómetros de carreteras.

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