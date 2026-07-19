La final del Mundial 2026 entre España y Argentina tendrá los ojos del mundo encima, especialmente los de españoles y argentinos.

Uno de ellos es el actor español Sergio Velasco, quien anticipa un duelo muy equilibrado, aunque considera que La Roja parte con una ligera ventaja. Él está esperanzado de poder celebrar la segunda estrella para su selección, aunque pide que se apoye desde el primer minuto hasta el último sin importar el resultado; pronostica un 2 a 1 favorable.

“Será una final muy igualada, de mucho nivel táctico y con pocos errores, la selección española llega ligeramente mejor porque ha mostrado un futbol muy colectivo; Argentina ha demostrado carácter y una enorme capacidad para resolver partidos difíciles, a Lionel Messi nunca se le puede dar por vencido porque siempre marca diferencias”, dice a EL UNIVERSAL.

El argentino Gastón “Frances” Bernardou, de Los Auténticos Decadentes, quiere ver la cuarta estrella en la camiseta albiceleste de la mano de Messi, quien ha sido blanco de críticas durante el torneo; reconoce que ambas escuadras manejan muy bien el balón. Pese a esto, no se anima a dar un marcador.

“Messi ya no tiene nada que demostrar. La final enfrenta a dos equipos con estilos parecidos, que priorizan el buen trato del balón y un futbol más creativo. Es una manera de jugar que nos gusta mucho y por eso será un partido muy atractivo”, señala.

Trasfondo social

Fuera de la fiesta, hay otras celebridades que se preocupan más por el lado social del futbol, tal es el caso de Santi Balmes, vocalista de la banda española Love of Lesbian, que ve en la Copa del Mundo una felicidad efímera.

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“Es espectáculo, la grandeza de los países se mide de otras maneras. El futbol es un parche para heridas muy profundas”, apunta el catalán.

Santi ve un partido muy apretado, llegando a los penales, en donde considera que Messi y compañía se llevarán la copa a casa.

Otro artista que reflexiona sobre lo que sucede alrededor es el actor argentino David Chocarro, que ve en las redes sociales y el odio desmedido el enemigo real a vencer en una justa deportiva de este calibre.

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“¿De verdad vamos a creer que lo que dijo ese periodista (Eduardo Feinmann) define a todo el pueblo argentino? Es como si dijéramos que todos los mexicanos son asesinos y criminales, como dijo Donald Trump. No nos dejemos llevar”.

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