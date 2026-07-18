Espectáculos | 18-07-26 | 04:06 |

Antes de convertirse en cantante, Adrianah pasó buena parte de su infancia sobre una pista de hielo. Representó a México en competencias internacionales de patinaje artístico en Francia, Italia y Alemania, pero la exigencia física y emocional terminó por hacerle insoportable una actividad que había practicado desde niña.

Aquella experiencia es el origen de Alto rendimiento, el EP que lanzará a principios de agosto y en el que Adriana Hamui, su nombre de nacimiento, habla de la necesidad de detenerse, abandonar relaciones dañinas y aceptar que rendirse también puede ser una forma de cuidarse.

“Fui atleta de alto rendimiento. Desde que empecé a caminar estaba en el hielo. A los siete años me mudé con mi familia a Estados Unidos para entrenar y después competí internacionalmente representando a México”, cuenta a EL UNIVERSAL.

Durante años, dejar el patinaje ni siquiera le parecía una posibilidad. Estaba acostumbrada a continuar pese al cansancio y las lesiones, hasta que su madre intervino.

“Yo empezaba a sufrir, pero pensaba que, si tenía que hacerlo sufriendo, lo iba a hacer. Fue mi mamá quien me dijo: ‘Yo ya no puedo ver esto’”.

La pausa, que inicialmente sería de un mes, terminó alejándola de las competencias. Sin el entrenamiento cotidiano ni la presión por alcanzar la perfección, Adrianah comenzó a explorar otras disciplinas creativas.

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Estudió diseño de moda, trabajó como fotógrafa y después encontró en la composición musical una manera de revisar su pasado.

Letras cálidas

Esa transición aparece en canciones como “Mándame una foto”, “Siempre sí” y “Road to Self Love”, adelantos de Alto rendimiento.

“Después de ser atleta se me abrió el mundo. Estudié diseño de moda y luego me convertí en fotógrafa, pero la música siempre fue una parte natural de mi vida”, explica.

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En el patinaje, recuerda, cada temporada debía preparar dos rutinas distintas, elegir música y aprender a expresar emociones mediante el cuerpo.

Pero toda esa relación entre movimiento, interpretación y canciones, afirma, permaneció incluso después de dejar las competencias.

Adrianah asegura que tampoco quiere despedirse definitivamente del hielo. Para el video de la última canción del EP planea volver a patinar con el fin de cerrar un ciclo, aunque esta vez sin jueces, calificaciones ni horas de entrenamiento.

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“Quiero regresar para hacer algo mucho más simbólico. No voy a entrenar ni nada. Es volver al hielo desde otro lugar”, adelanta.

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