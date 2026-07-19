Este domingo, Isaac del Toro terminó en el tercer lugar de la Etapa 15 del Tour de Francia. Pese a que estuvo involucrado en una caída, el ciclista mexicano logró recuperarse para subir al podio junto con el belga Remco Evenepoel y el esloveno Tadej Pogačar.

El oriundo de Ensenada, Baja California, terminó el recorrido de 183.9 kilómetros en un tiempo de cuatro horas, veintitrés minutos y quince segundos que le permitieron recuperar el Maillot Blanco.

En breve más información.

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