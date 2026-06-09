Washington.- En el cuarto mes del año México exportó mercancías a Estados Unidos por un total de 50 mil 692 millones de dólares (mmdd), monto sin precedente para un mes de abril, mostraron datos de la Oficina del Censo y el Buró de Análisis Económico (BEA) del país vecino.

Con ese resultado, México se mantiene como el principal proveedor, con una participación de 17% entre todas las importaciones que realiza la Unión Americana, y por encima de Canadá, Taiwán, China y Vietnam.

Las estadísticas mostraron que México se mantuvo como el principal destino de las exportaciones estadounidenses, por un total de 35 mil 343 millones de dólares durante abril.

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El déficit comercial de Estados Unidos bajó 1.2% en abril, el segundo mes completo después de que el la Corte Suprema invalidara gran parte de los aranceles del presidente Donald Trump, hasta alcanzar 55 mil 900 millones de dólares.

Esto supone un descenso de 700 millones de dólares respecto a la cifra revisada de 56 mil 600 millones de dólares de marzo.

El cuarto mes de 2026 fue el segundo completo desde que una sentencia de la Corte en febrero declaró ilegal argumentar una emergencia nacional para imponer aranceles globales y desarmó la mayor parte del esquema arancelario “recíproco” de Trump, que usó otras vías legales para imponer una tasa de 10% que expira en julio.

Las exportaciones de bienes y servicios ascendieron en abril a 327 mil 100 millones de dólares, 2.6% más que en marzo, impulsadas por la demanda de hidrocarburos estadounidenses como alternativa a Medio Oriente por el cierre del estrecho de Ormuz.

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Las importaciones crecieron 2%, hasta 383 mil millones de dólares, lo que compensó el aumento de las ventas al exterior.

El saldo comercial negativo con China decreció en 2 mil 600 millones de dólares, hasta 12 mil millones de dólares, mientras que el déficit con la Unión Europea se situó en 7 mil 200 millones, el de México en 14 mil 800 millones y el de Canadá en 6 mil 200 millones.

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