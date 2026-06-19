La Fiscalía de Jalisco inició una investigación por la agresión contra una estudiante de secundaria que fue golpeada y atropellada afuera de la escuela.

Los hechos ocurrieron el martes pasado afuera de la Secundaria Técnica 127 de Lagos de Moreno, donde se registró una riña entre jóvenes al salir de clases, pero al parecer intervino una mujer adulta para agredir a una de las menores involucradas y después, otra mujer que conducía una camioneta atropelló a la misma joven.

La víctima tuvo que ser atendida por paramédicos que la trasladaron de urgencia y en condición regular al Hospital Regional del IMSS para recibir atención especializada.

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La riña ocurrió afuera de la Secundaria Técnica 127 de Lagos de Moreno. | Foto: Especial.

La escuela entregó a la Fiscalía de Jalisco las grabaciones de las cámaras de seguridad para colaborar con la investigación.

Por su parte, padres y madres de los alumnos de la escuela exigieron claridad sobre los protocolos de actuación por parte del personal de la escuela en situaciones como esta, pues el plantel se ha deslindado argumentando que todo ocurrió en la vía pública.

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JACL/cr