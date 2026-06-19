El festejo empezó mucho antes, pero entró en efervescencia cuando el árbitro pitó el final del juego y el imaginario de quienes lo miraron en distintos puntos de la ciudad se desbordó hacia un país que todavía no existe (“¡se vale soñar!”, gritaba una voz desde los televisores).

Los cálculos oficiales dicen que al centro de Guadalajara más de 60 mil personas llegaron buscando ver el partido “histórico” (por ser la primera vez que el equipo nacional jugó en esta tierra durante un mundial) y por ello las autoridades suplicaron a la gente que ya no bajara al primer cuadro, que buscara otra parte dónde estallar su júbilo.

Algunos optaron por la glorieta de La Minerva sabiendo que sería epicentro del festejo en caso de que el equipo de Corea fuera doblegado, pensaron que alguien encendería las pantallas gigantes instaladas desde la víspera para el concierto “histórico” (quien sabe por qué) de Maná, pero no ocurrió. Como sea, ahí permanecieron estoicos y a la espera, mientras la mitología fundacional del país que todavía no existe se forjaba.

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Primero la suerte colocó en los anales de esa historia al mochitense Luis Francisco Romo Barrón, después un alarde de reflejos elevó a nivel de héroe al zapotlense José Raúl “El Tala” Rangel Aguilar; ambos, jugadores de Las Chivas, lo que inflamó aún más el nacionalismo en la tierra del mariachi.

Así, el silbatazo que finalizó el juego se convirtió en la real inauguración de los festejos mundialistas en la autonombrada “sede más mexicana” y todas las miradas se volcaron al punto donde en algún momento se encontraba la entrada a la ciudad: La Minerva (“Justicia, sabiduría y fortaleza custodian esta leal ciudad. A la gloria de Guadalajara”).

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Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL

Desde el centro miles remontaron a pie y desquiciaron la ya de por sí frágil circulación; desde el estadio el trayecto fue más complejo porque implicó trayectos a pie, en transporte colectivo y en auto, pero mucho más efectivo porque ahí se concentró el grueso del operativo vial desplegado por la autoridad.

Por las calles que conducen a la estatua de la diosa romana de la sabiduría y la guerra, una marea de camisetas verdes cargaba los ideales del país que todavía no existe y elegía como himno los versos del Cielito lindo.

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Niñas, niños, mujeres y hombres caminado juntos, cantando, felices, sin más preocupación que pasarla bien, sin importar si al día siguiente hay trabajo o escuela: los desconocidos se abrazan, cantan juntos, se besan y bailan; más de 50 mil personas congregadas, según el reporte oficial (las fotografías sugieren que pudieron ser más, casi tantos como los 160 mil que dice el gobierno vieron a Maná en el mismo lugar un día antes).

Pero en el país que todavía no existe también huele a alcohol, a tequila en exceso y a euforia desbordada que nubla la razón y agrede a otros: conatos de riñas, una persona herida por arma blanca, familias asustadas por multitudes que rodean el auto para sacudirlo de lado a lado.

Entrada la madrugada las autoridades comenzaron a despertar del sueño a los que persistían en la celebración y antes de las 3 las últimas personas iban de regreso a casa, en el país que sí existe, el de la violencia cotidiana y los más de 133 mil desaparecidos, donde impera la desconfianza y la segregación; y hubo que llegar a casa antes de que cayera la tormenta que se anunciaba porque bien se sabe que estas tierras las inundaciones son comunes.

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