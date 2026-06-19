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Hermosillo. - La euforia mundialista se apoderó de las calles de Hermosillo luego de que la Selección Mexicana derrotó 1-0 a Corea del Sur y asegurará su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.
Decenas de aficionados se reunieron frente al Museo de la Universidad de Sonora para festejar el importante triunfo del conjunto nacional.
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Entre cánticos, porras y muestras de orgullo patrio, los seguidores del Tricolor celebraron el pase a la siguiente fase del torneo.
Los asistentes entonaron canciones como “México Lindo y Querido” y el tradicional “¡Olé, olé, olé, México!”, mientras ondeaban banderas mexicanas. También corearon constante y al unísono “¡México, México, México!”.
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La celebración también se trasladó a las vialidades de la ciudad, donde automovilistas se sumaron al festejo haciendo sonar sus claxons al paso por el lugar, generando un ambiente de fiesta que se extendió por varios minutos.
Con la victoria sobre Corea del Sur, México mantiene vivas las ilusiones de la afición y da un paso importante en su camino dentro del Mundial.
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