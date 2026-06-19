La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que la celebración de la Copa del Mundo en México ya genera resultados positivos para el sector turístico, con una derrama económica estimada de más de mil 800 millones de pesos únicamente en hoteles y restaurantes de las ciudades sede.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria destacó que México se ha consolidado como la sede con mayor crecimiento turístico entre los tres países anfitriones del torneo, Estados Unidos y Canadá.

“Esperamos más de 1800 millones de pesos solo en derrama turística, hoteles y restaurantes”, señaló.

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Rodríguez Zamora indicó que México registra un crecimiento turístico de 5%, superior al de Canadá, con 3%, y Estados Unidos, que presenta una disminución de 2%.

Además, destacó que las ciudades sede alcanzan ocupaciones hoteleras de hasta 95% durante los días de partido y un promedio de 75% en sus respectivos estados.

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La secretaria agregó que el tráfico de pasajeros en las tres ciudades sede aumentó 3% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en la Ciudad de México la ocupación hotelera se incrementa hasta 16 puntos porcentuales durante los días de encuentro mundialista.

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Sheinbaum destaca popularidad del pato Merlín

Merlín lanzó una predicción en torno al próximo enfrentamiento entre México y Corea del Sur. Foto: Karla Guerrero EL UNIVERSAL

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó el ambiente de "alegría y hospitalidad" que ha proyectado México durante el torneo y mencionó un fenómeno que ha llamado la atención dentro y fuera del país: la popularidad del pato Merlín, una mascota que apareció portando la camiseta de la Selección Mexicana.

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“Además se volvió viral una mascota que no estaba contemplada. Merlín, (el pato), se volvió famosísimo”, comentó la mandataria.

“México siempre está ahí como en la tendencia viral a nivel internacional. La recepción, la calidez, la alegría, es algo extraordinario”, expresó.

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