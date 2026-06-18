La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer la alianza que hizo el Gobierno de la CDMX con 30 marcas y empresas, que son las patrocinadoras del pago de derechos para la transmisión de los partidos del Mundial en los 18 festivales futboleros que se habilitaron en las 16 alcaldías.

Desde el Festival Futbolero que se instaló en el parque La Bombilla, en la alcaldía Álvaro Obregón, la mandataria resaltó que el objetivo de esta alianza fue “sacar el Mundial” del Estadio para que la población pudiera vivirlo sin que le costara un peso al erario público ni a la población.

“Los derechos de transmisión de los 18 festivales futboleros que organizamos durante el Mundial no le costarán un sólo peso al presupuesto público de la Ciudad, y quiero expresar un sincero reconocimiento a las más de 30 empresas que hoy se suman a este esfuerzo colectivo”, dijo.

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Esta alianza con empresas significa una aportación de 185 millones de pesos, de los cuales, 135 millones corresponden a los derechos de transmisión de los partidos del Mundial, mismos que serán reintegrados al Gobierno de la CDMX, precisó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Entre las empresas patrocinadoras de estos derechos se encuentran VISA, Banco Plata, Host City, Broxel, Televisa, Ocesa, Rappi México, Multiva, Metlife, Steren, entre otras, enlistó el secretario.

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En su oportunidad, Guillermo de la Mora de Host City, afirmó que esto es “una muestra” de lo que se puede hacer cuando los tres niveles del Gobierno trabajan en conjunto con las empresas.

LL