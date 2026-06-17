El presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, informó que la Contraloría General notificó que inició formalmente la investigación contra la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por el presunto desvío de recursos para pintar de morado la Ciudad de México.

Y es que a inicio de junio, Chertorivski junto a la Bancada Naranja presentaron una denuncia contra la mandataria capitalina por el presunto uso indebido de facultades en las obras de balizamiento y señalética realizadas en el marco del Mundial 2026.

“Hace unos días denunciamos a la jefa de Gobierno por el despilfarro de presupuesto y sigue en curso. Ahora la Contraloría General de la Ciudad de México nos notificó que inició formalmente la investigación”, expresó.

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La denuncia presentada ante Contraloría específica que, a partir de las acciones de intervención en el entorno urbano con motivo de la celebración del Mundial 2026, se han vulnerado diversos principios que rigen su actuación como persona servidora pública, como los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que deben observarse en el ejercicio de los recursos públicos.

“Es increíble lo que está pasando y denunciamos el despilfarro que la jefa de Gobierno está haciendo, jugando a las pinturas en una Ciudad que se está cayendo a pedazos, con un Metro colapsado, calles inundadas, hoyos, baches y bloqueos, pero la señora Brugada está gastando muy feliz el dinero en pintar de color morado y luego pintar de amarillo. Eso no es un tropiezo, es incompetencia y se tiene que explicar”, denunció.

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Salomón Chertorivski sostuvo que el proveedor que acompaña las obras y que es de confianza de la hoy jefa de Gobierno lleva 250 millones de pesos en contratos, sin respetar los tabuladores de la Ciudad de México sin concurso, sin explicación, lo que lo convierte en un “socio”.

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“La Secretaria de Obras reveló que la responsabilidad es del prestador de servicios sin mayor explicación y en el Metro el patrón se repite, Dinero público sin licitar, mismo modus operandi que la pintura y la pregunta es por qué mienten, encubren y engañan. ¿Quién autorizó pagar dos veces a la empresa por pintar la ciudad? Son preguntas que deben contestarse. El precio lo estamos pagando todos y la opacidad no es casualidad, es política y debemos evitarlo”, concluyó.

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LL