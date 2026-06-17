La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 17 de junio se tiene prevista una marcha del grupo Fuerza Cafetera, la cual partirá a las 11 horas del embarcadero Fernando Celada rumbo al Estadio de la Ciudad de México. Apoyan a la Selección de Fútbol de Colombia.

La Comuna 420 marchará a las 15 horas de la estación Taxqueña del Metro hacia el Estadio de la Ciudad de México. Exigen libertad, cultura y respeto a los derechos de las personas consumidoras de cannabis.

El grupo Fiebre Amarilla realizará una marcha del Parque Libertad 2 de Octubre rumbo al Estadio de la Ciudad de México para apoyar a la Selección Nacional de Colombia.

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El colectivo Movimiento sin Techo realizará una marcha del Monumento a la Revolución hacia el Hemiciclo a Juárez a las 17 horas. En el marco del segundo partido de la Copa Mundial de Fútbol 2026, en la Ciudad de México, exigirán una vivienda digna y en contra de la gentrificación.

El colectivo Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl se manifestará en la sede de la alcaldía Milpa Alta para realizar la "Mercadita Feminista", con la finalidad de abrir espacios para muieres productoras de la demarcación y en contra de la violencia económica.

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La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestará a las 10 horas en la Calzada Acoxpa, colonia Vergel del Sur, para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, el regreso al sistema de pensiones sin Afores, seguridad para la comunidad escolar, mejores condiciones laborales, incremento salarial al 100% al sueldo base.

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