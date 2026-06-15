El mármol blanco del Palacio de Bellas Artes se iluminó al ritmo del mambo, el danzón, la salsa, el rock, y otros géneros musicales que se bailan en la Ciudad de México, en homenaje a todas las y los bailarines, como parte de la agenda con la que la capital da bienvenida a turistas locales y extranjeros en el marco del Mundial 2026.

“Es un homenaje a las y los bailarines que convierten su movimiento en idioma universal, hoy estamos aquí en medio del Mundial, dando la bienvenida también a visitantes nacionales y extranjeros, con el idioma universal que es la danza y el baile”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al encabezar la primera función.

Clara Brugada presenta “México, Ciudad que Baila”; espectáculo recibe a turistas del Mundial. Foto: Especial.

El videomapping “Memoria Luminosa IV: México, Ciudad que Baila” contará con 12 funciones en las que, a través del sonido y un espectáculo de luces e imágenes, se rendirá homenaje a 17 géneros musicales que hacen bailar a los capitalinos.

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En punto de las 20:00 horas, la fachada de Bellas Artes se iluminó con imágenes de bailarines que hicieron un homenaje a distintos géneros musicales, desde el danzón, hasta el reguetón; con un recuento de todos los momentos en los que la música y el baile están presentes en la vida de los capitalinos: los XV años, las fiestas patronales, por el 15 de septiembre, en los cumpleaños y hasta en una salida de antro.

Clara Brugada presenta “México, Ciudad que Baila”; espectáculo recibe a turistas del Mundial. Foto: Especial.

“¿Quieres conocer la Ciudad de México? Tienes que salir a bailar. ¡Vamos y me concedes una pieza! Porque acá bailamos por todo”, se escucha el inicio del videomapping, en el que se aprecian imágenes de sitios emblemáticos de la CDMX como el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.

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El sonido de los distintos géneros musicales obligó a los presentes, la mayoría con teléfono celular en mano para grabar el videomapping, a soltarse un poco y cantar al ritmo de “La boa” de la Sonora Santanera y el “Tiempo de vals” de Chayanne.

Brugada Molina invitó a turistas y capitalinos a disfrutar del espectáculo que tendrá funciones entre las 20:00 y 23:00 horas, este martes 16 de junio.

Clara Brugada presenta “México, Ciudad que Baila”; espectáculo recibe a turistas del Mundial. Foto: Especial.

dmrr