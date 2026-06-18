En medio de la Copa Mundial 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) atendió quejas y dio asesorías relacionadas con dicho evento deportivo, sobre todo por falta de información, servicios deficientes, además de que canalizó denuncias por posibles fraudes a la fiscalía correspondiente.

De acuerdo con el corte al 16 de junio, la Profeco dijo que entre los casos que se atendieron en los primeros seis días del Mundial, hubo dos por posibles fraudes de boletos, uno en el Estadio de la Ciudad de México y otro en Monterrey.

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La Profeco también dio asesorías para descargar los boletos en los tres estadios que serán sede de partidos de la Copa Mundial 2026, dijo la Profeco a EL UNIVERSAL.

Del 11 al 16 de julio pasados, la Profeco atendió 114 reportes de cobros indebidos, falta de información y servicios deficientes.

También otorgó 280 asesorías por dudas sobre derechos, trámites y canalización a otras autoridades.

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Además, con motivo de las fallas que registró la plataforma Vix durante la transmisión de partidos, la Profeco pidió un informe detallado de los hechos, tras recibir 36 quejas de los usuarios.

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Profeco asesora a consumidores en aeropuertos

Como parte de los operativos de la Profeco, se otorgaron 275 asesorías en los aeropuertos del país, en las que los consumidores se quejaron de falta de información, cancelación de vuelos, pérdida de vuelos, demoras, cambios de itinerarios y averías de equipaje, entre otras causas.

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“Del total, 146 asesorías fueron satisfechas, 88 finalizadas, 35 canalizadas a Odeco, 4 enviadas a Concilianet y 2 al Departamento de Conciliación a Residentes en el Extranjero (CARE)”, explicó la Profeco.

Las aerolíneas más mencionadas por los consumidores para tener asesorías fueron: Volaris con 134, Viva Aerobús tuvo 90, Magnicharters 21, Aeroméxico 20, Arajet 7, Mexicana 2 y British Airways 1.

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"En aeropuertos se han realizado 123 conciliaciones por pérdida de vuelo, falta de información, cancelación de vuelos, demora de vuelo y cobro indebido, entre otros. Las aerolíneas con conciliación son: Volaris 71, Viva Aerobús 43, Aeroméxico 6, American Airlines 2 e Iberia 1".

La Profeco realiza un operativo especial por motivo del Mundial 2026, en el que incluye desplazamiento de personal por los estadios, aeropuertos, además de que habrá brigadas itinerantes de verificación que recorren 143 puntos de mayor afluencia turística en todo el país.

Estas acciones se realizan durante los 39 días de duración del Mundial, es decir, del 11 de junio al 19 de julio, a fin de revisar el comportamiento comercial de proveedores y prestadores de servicios.

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ss/mcc