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Ciudad Juárez.- Un hombre atropelló la noche de ayer a aficionados que festejaban el triunfo de la Selección Mexicana en Chihuahua capital.
Según se dijo, el conductor de una camioneta atropelló a tres personas y se dio a la fuga.
El hecho se registró en las inmediaciones de la Glorieta de Pancho Villa, donde la noche de ayer se concentraron los aficionados para festejar la victoria de la selección.
En videos difundidos en redes sociales se ve al conductor de una camioneta pickup Chevrolet de color gris cuando embistió al grupo de personas.
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El conductor intentó escapar de la zona, lo que desató una breve persecución, y después un accidente vial en el cruce de la avenida Ortiz Mena y la calle Glandorf.
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En ese lugar fue interceptado y detenido por elementos de la Policía Municipal de la capital del estado.
El hombre fue identificado como Óscar C.E., quien presentaba primer grado de ebriedad.
Sobre los hombres que resultaron lesionados por atropello, no se ha proporcionado hasta el momento su estado de salud.
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