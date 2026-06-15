Michoacán. - El estallido que hizo detonar un grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Chinicuila, Michoacán, dejó tres elementos del Ejército Mexicano heridos de gravedad.

Los reportes señalan que el artefacto explotó al paso de un convoy de las Fuerzas Especiales (Murciélagos) del Ejército Mexicano, mientras circulaban sobre la brecha que comunica a las localidades de El Aguacate y Los Parejos.

En esa zona serrana de la entidad, donde convergen los municipios de Chinicuila, Coalcomán, Aguililla y Aquila, los oficiales fueron auxiliados por sus compañeros.

Posteriormente fueron trasladados vía aérea a la 43 Zona Militar y después al Hospital Central Militar en la Ciudad de México, donde se reportan graves en su estado de salud.

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La ofensiva criminal fue perpetrada por ese grupo delictivo, en respuesta a los operativos que realiza la Secretaría de la Defensa, para restablecer la seguridad y desmantelar los centros de operaciones ilícitos.

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Representantes de diferentes comunidades y pueblos originarios, lamentaron el hecho en el que salieron heridos los militares y, reconocieron la labor del Ejército Mexicano, en el combate al crimen organizado.

Las áreas federales de inteligencia señalaron al CJNG como el responsable de este hecho criminal y de asediar a las comunidades con ataques armados y con explosivos, para buscar su avance.

Los operativos continúan por tierra y aire en ese vértice michoacano y en otras localidades de Chinicuila, donde colinda ese municipio con Coahuayana.

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