Hermosillo, Son. - El descarrilamiento causado por un deslave no provocó afectaciones a personas y han concluido los trabajos para recoger la sustancia vertida y restaurar el paso del tren, comunicó la empresa Ferromex de Grupo México.

En relación con el descarrilamiento registrado el pasado 25 de julio en las inmediaciones del ejido Cuauhtémoc, a 20 kilómetros del municipio de Naco, en Sonora, detalló que el hecho ocurrió en una zona despoblada y fue ocasionado por un deslave en los extremos de una alcantarilla.

Ello, a consecuencia de la acumulación excesiva de agua por lluvias abundantes en la región, lo que debilitó la estructura de la vía, sin que hubiera personas lesionadas o afectadas ni registro oficial de secuelas de salud relacionadas con este hecho, como falsamente se ha mencionado.

Desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad de la empresa y de Protección Civil, y se notificó a las autoridades correspondientes de los distintos niveles de gobierno.

La empresa detalló que el hecho ocurrió en una zona despoblada y fue ocasionado por un deslave. | Foto: Profepa y Especial.

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El evento provocó escurrimiento de hidrosulfuro de sodio y derramamiento de concentrado de cobre, por lo que personal de la empresa se trasladó de inmediato a la zona y, con el apoyo de autoridades municipales, estatales y federales, llevó a cabo trabajos para contener la fuga y recoger los materiales vertidos.

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Como la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) han informado a través de comunicados de prensa, el incidente no representó riesgo inmediato para la población, los materiales vertidos han sido recogidos, los monitoreos aéreos no mostraron evidencia de derrame extendido en la zona y actualmente se realizan estudios de laboratorio y muestreos de terreno en la zona que ellas han delimitado para que posteriormente ofrezcan sus conclusiones definitivas.

Ferromex agregó que instrumenta las acciones y medidas inmediatas indicadas por la Semarnat y la Profepa.

El paso de los trenes se restableció desde el pasado miércoles y está por concluir el levantamiento de las unidades en la zona del incidente.

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El paso de los trenes se restableció desde el pasado miércoles. | Foto: Profepa y Especial.

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La empresa reiteró su compromiso con la salud y la seguridad de las personas y de sus operaciones, y seguirá estrechando sus mecanismos de colaboración con las autoridades.

Tres trabajadores fueron atendidos en IMSS Bienestar

Por su parte, la Secretaría de Salud Pública comunicó que ninguno de los tres trabajadores de Ferromex atendidos en el Hospital General de Cananea de IMSS Bienestar requirió hospitalización, tras ser valorados por médicos especialistas.

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Los trabajadores participaban en las labores de limpieza del derrame registrado en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, y fueron atendidos por personal de IMSS Bienestar para una evaluación médica.

La Secretaría de Salud Pública mantiene monitoreo permanente en la región y, hasta el momento, no se han identificado personas de la comunidad con síntomas asociados a este evento.

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