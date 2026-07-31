San Luis de la Paz, Gto. - El cuerpo del migrante Juan Jairo Coronilla Durán, que murió atropellado en una persecución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llegó a su tierra natal; lo recibieron sus seres queridos y amigos cercanos para darle el último adiós.

Una carroza trasladó el ataúd hasta el hogar de su familia.

Juan Jairo falleció el 14 de julio de 2026 en San Agustín, Florida, durante una intervención de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Su esposa, Jessica Alamilla y madre de sus menores hijos, ha dicho que el guanajuatense de 28 años de edad se encontraba en aquel país con visa de turista.

En la comunidad Puerto Blanco II, en donde tenía su hogar, los vecinos lo recuerdan como una persona entusiasta y con vitalidad, que tenía el aprecio de muchos de ellos.

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El pasado 24 de julio, sus amigos realizaron una rodada ciclista y una kermés para integrar una bolsa de dinero en apoyo de los deudos y ayudar en los gastos funerarios. “Vino mucha gente para ayudar”, dijo una vecina del poblado.

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En la comunidad Puerto Blanco II, en donde tenía su hogar, los vecinos lo recuerdan como una persona entusiasta y con vitalidad, que tenía el aprecio de muchos de ellos. | Foto: Xóchitl Álvarez.

“Todos están tristes, ¿por qué le pasó eso?, tan jovencito”, agregó.

Su casa se ubica a unos 100 metros de la carretera federal 57, y a otros tantos de la carretera estatal San Miguel de Allende-Doctor Mora. “Muchas personas de aquí, hombres y mujeres, están en el norte”, dijo la propietaria de una tienda de abarrotes.

Otra vecina comentó que la familia pidió discreción por el dolor que enfrenta. “Su madre vive en la cabecera municipal”, comentó.

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La Secretaría de Derechos Humanos (SDH) informó que los restos del migrante llegaron el miércoles 29 de julio a San Luis de la Paz, luego de concluir el proceso de repatriación desde Estados Unidos. Dijo que la familia ya cuenta con el acta de defunción correspondiente.

La esposa de Juan Jairo, Jessica Alamilla, quien viajó a Orlando para realizar las gestiones relacionadas con el caso, ya se encuentra en Guanajuato acompañada por sus familiares.

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“Por instrucciones de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se iniciaron las gestiones necesarias para que el costo de la repatriación sea reembolsado a la familia, a través del programa operado por la SDH.

La repatriación fue coordinada con el Consulado de México en Orlando, que asignó los servicios funerarios y otorgó un apoyo parcial para cubrir los gastos a la familia. | Foto: Xóchitl Álvarez.

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La repatriación fue coordinada con el Consulado de México en Orlando, que asignó los servicios funerarios y otorgó un apoyo parcial para cubrir los gastos a la familia; el traslado se realizó en la ruta Orlando–Reynosa y posteriormente a San José Iturbide, mediante una funeraria local, incluyendo el cuerpo y el ataúd.

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La secretaria de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza, expuso que seguirá el respaldo a la familia, en coordinación con las autoridades consulares mexicanas (con relación a las circunstancias de la muerte de Juan Jairo), respetando en todo momento los procesos que se desarrollan en Estados Unidos.

“Gobierno de la Gente dará seguimiento al caso. La investigación sobre los hechos ocurridos en Florida continúa en Estados Unidos.

El Gobierno del Estado permanecerá atento a su desarrollo y mantendrá la coordinación con el Consulado de México en Orlando, dentro del ámbito de sus atribuciones”, aseveró la dependencia en un comunicado.

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JACL/cr