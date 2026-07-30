León, Gto.- El colectivo Ley Sabina Guanajuato y la Red Feminista de León desaprobaron la incorporación del cantante Christian Nodal al programa artístico del Festival Internacional del Globo (FIG) que se llevará a cabo en noviembre de 2026, por la fama que tiene como “ Christian Nodal y vicario”.

“Apoyar que un violentador vicario y económico se presente en un evento familiar, es seguir perpetrando la normalización del abandono paternal”, advirtió el colectivo.

En un comunicado que colocó en sus redes sociales, hizo un llamado al Gobierno del Estado y a los organizadores del FIG para que incorporen criterios de responsabilidad social y perspectiva de derechos humanos en la selección de quienes representan sus espacios.

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Describió que Guanajuato lleva dos años en los primeros lugares a nivel nacional en denuncias ante el incumplimiento de obligaciones alimentarias, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Expuso que es contradictorio que uno de los espacios públicos más importantes del estado promueva a figuras envueltas en señalamientos públicos relacionados con violencia económica y vicaria, mientras miles de mujeres enfrentan procesos jurídicos interminables para garantizar los derechos de sus hijas e hijos.

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En el mismo sentido, la Red Feminista de León expuso su inconformidad con la decisión del FIG y de las autoridades municipales de incluir en su cartelera a Nodal, quien es una figura pública que ha estado en el centro de múltiples señalamientos y controversias relacionadas con conductas y discursos de violencia y desigualdad hacia las mujeres.

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Colectivos rechazan presentación de Christian Nodal en el Festival del Globo en Guanajuato. FOTO: GUSTAVO DURÁN. NTX/ ARCHIVO EL UNIVERSAL

En un posicionamiento publicado aseveró que esa es una decisión política e institucional sobre los mensajes que se envían desde un evento financiado y promovido con recursos públicos.

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Eso ocurre “mientras las mujeres seguimos enfrentando feminicidios, desapariciones, violencia familiar, violencia digital, violencia vicaria, violencia económica, violencia política y violencia institucional”.

Aseveró que resulta preocupante que las instituciones continúen privilegiando la proyección de figuras cuya imagen pública ha sido ampliamente cuestionada por estos temas, sin abrir un debate sobre la responsabilidad social que implica ocupar escenarios de esta magnitud.

Cuestionó qué valores decide respaldar el Estado y qué mensajes transmite cuando otorga plataformas privilegiadas a personas envueltas en este tipo de controversias, mientras las voces de miles de mujeres siguen siendo ignoradas.

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