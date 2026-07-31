La Policía brasileña intercambió disparos este viernes en la zona exterior del aeropuerto de Guarulhos, el mayor del país, en la ciudad de São Paulo, con sospechosos que trataban de enviar un cargamento de cocaína a Europa, informaron fuentes oficiales.

El incidente se produjo a plena luz del día en la zona de acceso restringido de la terminal 3 del aeropuerto, situado en la zona metropolitana de São Paulo, indicó la Policía Federal en una nota.

Los agentes llegaron a frustrar el envío de la droga, que tenía como destino el continente europeo y en el cual participaron al menos una decena de personas, entre ellas un trabajador de la terminal, según la prensa local.

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Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los sospechosos cargaban unas cajas en una zona de obras en las inmediaciones del aeropuerto.

Paquetes con cocaína decomisados por las autoridades tras frustrar un envío de droga con destino a Europa (31/07/2026). Foto: O Globo

Las fuerzas de seguridad se acercaron al lugar y hubo un tiroteo con la cuadrilla, aunque nadie resultó herido.

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Todos los sospechosos consiguieron huir, aunque por el camino se dejaron parte de la droga.

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Así, la Policía Federal decomisó cinco maletas con cocaína que ya estaban en el interior de una aeronave y cuatro cajas abandonadas en el lugar.

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Las diligencias continúan para identificar a los implicados y esclarecer las circunstancias de lo sucedido, de acuerdo con la institución, que contó con el apoyo de las Policías Militar y Civil de São Paulo durante la intervención.

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