El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, optó este lunes por la ironía al ser cuestionado sobre los insultos que le ha lanzado su par argentino, Javier Milei.

"¿Quién? ¿Quién es ese tipo?", respondió Lula, sonriente, cuando un periodista le preguntó sobre los dichos de Milei.

Fue lo único que alcanzó a decir el brasileño, además de levantar el pulgar en alto, cuando se dirigía apurado a una recepción al presidente surcoreano Lee Jae-Myung, en Brasilia.

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El presidente brasileño ha preferido no seguir el juego a Milei, quien el sábado lo llamó, durante un evento en Brasilia, "ladrón" y "presidiario", aludiendo a que Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, en relación con la causa conocida como Lava Jato. En 2021, las condenas fueron anuladas.

"En Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no es llamado", se limitó a decir Lula el domingo.

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LULA NINGUNEÓ LAS CRÍTICAS DE MILEI: "¿QUIÉN ES ESE TIPO?"



El presidente de Brasil contestó con ironía cuando le preguntaron por los cuestionamientos e insultos que el argentino lanzó el sábado: "¿Quién es ese tipo?", dijo. La declaración se dio luego de que Brasil convocara a… pic.twitter.com/tHyq87lqm0 — Clarín (@clarincom) July 28, 2026

Sin embargo, el gobierno brasileño ha expresado su rechazo a las declaraciones de Milei, quien asistió como invitado al lanzamiento de la candidatura presidencial del ultraderechista Flávio Bolsonaro, en Sao Paulo.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, convocó el domingo al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y le transmitió el "repudio” del gobierno a los dichos de Milei, además de exigirle explicaciones por el comportamiento del mandatario argentino en su territorio.

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Este lunes, Vieira se reunió con el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien llegó más temprano a Brasilia, tras ser convocado. En este primer encuentro se evaluó el estado de la relación bilateral.

"No hay precedentes de que un presidente extranjero, en territorio nacional, profiera agresiones e insultos contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño. Es especialmente lamentable que este episodio infame involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene en Brasil a su principal socio comercial", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A su vez, el ministro brasileño de Hacienda, Dario Durigan, acusó que "el payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta".

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