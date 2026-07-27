Sao Paulo, Brasil.— El presidente argentino abrió una crisis diplomática con Brasil que de pasada pegó a México y al Partido Demócrata estadounidense y que llevó a la Cancillería brasileña a convocar al embajador en Argentina para transmitirle “repulsa” y pedirle explicaciones por las “agresiones” del presidente argentino Javier Milei contra su par Luiz Inácio Lula da Silva. También citó al embajador argentino en Brasilia.

La relación entre Brasil y Argentina tocó fondo luego de que Milei llamara “ladrón” y “presidiario” a Lula da Silva en el lanzamiento de la candidatura presidencial del ultraderechista Flávio Bolsonaro, el sábado, en Sao Paulo.

Figura de la derecha latinoamericana, el mandatario argentino advirtió en el acto junto a su aliado Bolsonaro sobre “el riesgo Lula” en las elecciones y llamó a Brasil, principal socio comercial argentino, a salir de “su sometimiento al zurdo”.

Milei se lanzó asimismo contra el juez Alexandre de Moraes, que le impidió pasar por Brasilia a visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario y una condena de 27 años por un intento de golpe de Estado. “Para colmo, la basura calva [De Moraes] no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado”, espetó Milei, de cara a las elecciones brasileñas de octubre.

“El embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado a consultas (...) debido a las ofensas proferidas por el presidente argentino”, informó en reacción la cancillería brasileña.

Brasilia convocó también al embajador argentino Daniel Raimondi para “transmitirle la repulsa del gobierno brasileño a los improperios” de Milei y “cobrarle explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino”.

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Según el comunicado oficial, “no hay precedentes” de un “episodio infamante” como este, en el que “un presidente extranjero en territorio nacional haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado” y otras instituciones.

Sin embargo, Milei redobló ayer la apuesta, al acusar al gobierno de Brasil, sin presentar pruebas, de haber financiado una supuesta “campaña antiargentina”.

“¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. 25% de los recursos salieron del gobierno de Brasil”, afirmó a la radio local Mitre, en aparente alusión a críticas en redes sociales a su país durante la Copa Mundial de Futbol.

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Según Milei, dicha “campaña” fue “financiada (...) por México, por el partido Demócrata en Estados Unidos. ¿Quienes son? (...) son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen”. Sin presentar más datos que respaldaran sus acusaciones, el presidente dijo que los supuestos ataques se dan porque “si la economía progresa y la gente está mejor, tienen un problema enorme”.

Milei insistió: “Y después me vienen a hablar de interferencia”. Alegó que “un grupo de brasileños que mandó Lula (...) jugaron activamente” en su contra durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023.

Volvió a denunciar que no lo dejaron ver a Jair Bolsonaro. “Yo quise ir a ver a mi amigo y no me dejaron. Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea”, disparó, en referencia a la visita que hizo Lula a la expresidenta argentina Cristina Kirchner, bajo arresto domiciliario por corrupción, en julio de 2025.

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En un acto con sindicalistas, Lula dijo que seguirá gobernando “sin injerencia de nadie” porque “en Brasil no aceptamos que nadie meta la nariz donde no es llamado”.

Las declaraciones de Milei han generado enorme molestia en Brasil. El presidente del Partido de los Trabajadores de Lula, Edinho Silva, calificó de “inadmisible” que un jefe de Estado extranjero se dirija “en términos irrespetuosos” a los poderes constituidos de otro país. “No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte de esta manera. Al fin y al cabo, no son pocas las situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ocupa”, escribió.

La izquierda en Argentina expresó su respaldo a Lula. “Insultar al presidente de un país hermano y principal socio comercial no tiene perdón”, dijo en X el exmandatario Alberto Fernández. Agencias

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