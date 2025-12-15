Liga MX: ¿Quiénes son los técnicos con más títulos en el futbol mexicano?

Un nuevo protagonista llega a la mesa de los directores técnicos con más títulos de la Liga MX. Antonio Mohamed sigue agrandando su legado en el futbol mexicano, luego de salir campeón del Apertura 2025 con los Diablos Rojos del Toluca, consiguiendo así su primer bicampeonato en suelo nacional.

En una final de película, Toluca se impuso en los penaltis a Tigres en una tanda que se colocó como la más larga de la historia (se cobraron 24). De esta forma, el cuadro mexiquense consiguió su duodécimo título y empató a Chivas como el segundo máximo ganador del torneo local.

El Turco alcanzó su quinto campeonato en la Liga MX, superando a Enrique Meza (4) y colocándose a dos de la marca que posee Ignacio Trelles y el Tuca Ferretti. Su primer trofeo llegó en 2012 con los Xolos de Tijuana. En 2014 alcanzó el segundo con América; para 2019 llegó el tercero con los Rayados de Monterrey. Con Toluca amarró los últimos dos (Clausura 2025 y Apertura 2025).

Toluca es bicampeón del futbol mexicano / Foto: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL

Ignacio Trelles lidera este listado con siete, los cuales consiguió con cuatro equipos diferentes: El Marte 1953-54, Zacatepec 1954-55 y 1957-58, Toluca 1966-67 y 1967-68 y Cruz Azul: 1978-79 y 1979-1980.

Ricardo 'Tuca' Ferretti consiguió siete títulos como entrenador con tres clubes: Chivas 1997, Pumas 2009 y Tigres Apertura 2011, Apertura 2015. Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019.

Raúl Cárdenas aparece en el listado con seis, cinco con Cruz Azul y uno más con el América. Con La Máquina ganó en 1968-1969, Torneo México 70, 1971-1972, 1972-1973, 1973-1974 y con las Águilas en 1975-1976.

Víctor Manuel Vucetich y Manuel Lapuente comparten sitio con cinco campeonatos cada uno. En este mismo escalón aparece Antonio Mohamed.

Para cerrar la lista nos encontramos con Enrique Meza, quien consiguió ser campeón en cuatro ocasiones, tres con Toluca y una con Pachuca.