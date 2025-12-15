Toluca protagoniza espectacular desfile de celebración por bicampeonato de la Liga MX

La capital del Estado de México volvió a teñirse de rojo escarlata, para celebrar el bicampeonato del Toluca. Seis meses después, la fiesta regresó a las calles mexiquenses.

Como era de esperarse, la afición de los Diablos Rojos estuvo a la altura de las expectativas y protagonizó un espectacular desfile para celebrar a sus campeones. No era para menos, un bicampeonato es algo sumamente especial.

La algarabía en las inmediaciones del estadio Nemesio Diez era máxima. Los seguidores escarlatas llegaron desde tres horas antes de que comenzara el “Merry Champions”. No podían esperar por festejar con sus futbolistas.

Sin importar la fría tarde en Toluca, las personas nunca dejaron de alentar. Se escuchaban cánticos, porras y gritos de emoción. Por supuesto, La Cumbia de los Trapos, el nuevo himno de los Diablos Rojos, se escuchó una y otra vez. Cuando los futbolistas salieron, la euforia explotó.

Al grito de “bicampeón, bicampeón”, “sí se pudo, sí se pudo” y “somos campeones otra vez”, cada integrante de los Diablos Rojos subió a los autobuses que ya aguardaban para iniciar el recorrido. Tres impresionantes camiones que sólo tenían un propósito: Que el traslado de La Bombonera al Águila de Colón fuera único.

Paulinho, Helinho, Luis García y Marcel Ruiz fueron de los más ovacionados por el público toluqueño; sin embargo, Alexis Vega y Antonio Mohamed se robaron los reflectores.

“Vega, Vega, Vega” y “Turco, Turco, Turco” fue lo que se escuchó con más fuerza. Las dos figuras del Toluca se dejaron apapachar y agradecieron el apoyo que recibieron. Se saben queridos.

El extremo mexicano alzó en lo más alto el trofeo de campeón e, incluso, se dio el lujo de repartir cervezas entre los aficionados. Para él, la fiesta continúa y continuará.

Así comenzó a circular la marea roja por la avenida José María Morelos.

La aficionados festejaron el título del Apertura 2025, el bicampeonato de la Liga MX, el tricampeonato de goleo del artillero portugués y el haber alcanzado a las Chivas como el segundo máximo ganador del futbol mexicano con 12 trofeos. Para ellos, la grandeza de la institución escarlata no está en duda; el debate ni siquiera debería existir. El Toluca recibió un merecido festejo en su casa.