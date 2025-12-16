Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé, galardonados con el premio The BEST; son los mejores del año

La española Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona y de la Selección de España, fue galardonada con el premio The Best 2025 que concede la FIFA a la mejor jugadora del año.

En un acto celebrado en Doha, el atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé, fue reconocido en la rama varonil como el mejor jugador del año. El también ganador del Balón de Oro recibió este martes el premio The Best.

Aitana, de 27 años, fue determinante para que el Barcelona ratificara su dominio absoluto en el futbol español y llegara a la final de la Champions Legue; también contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

La futbolista catalana, primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos, también es la primera galardonada tres años seguidos con el The Best, conseguidos tras los dos de su compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

Ousmane, que fue reconocido en septiembre con el Balón de Oro, precedió en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo del Barcelona.

Dembelé, de 28 años, fue clave en la gran temporada pasada del París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Champions League y la Supercopa de Europa.

